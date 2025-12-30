FVO/FuPa Oberbayern: Die meistgeklickten Spieler im Jahr 2026 (11-20)

Das Jahr 2025 ist so gut wie rum. Kurz vor Silvester präsentieren wir die meistgeklickten Spieler auf FuPa Oberbayern. Die Plätze elf bis 20.

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Zum Abschluss präsentieren wir die meistgeklickten Spieler auf FuPa Oberbayern. Eine Vereinsikone von Türkgücü München, ein Offensivduo des TuS Geretsried, Routiniers und Shootingsstars landen in den Top 20.

Als „Offensivgewalt“ und „Top-Transfer“ wurde Didier Nguelefack in diesem Sommer bezeichnet. Der 33-Jährige hat eine eingebaute Torgarantie und terrorisiert seit Jahren die Bezirksliga Nord. Mit der Empfehlung von 28 Scorern in 30 Spielen für Meister SVN München zog es Nguelefack in diesem Sommer nach Aschheim und auch dort sticht der Kameruner heraus. In 17 Spielen gelangen ihm starke 16 Scorer. Mit dem FCA winkt ihm jetzt sein zweiter Aufstieg in Serie.

Türkgücü München musste nach dem Regionalliga-Abstieg komplett umbauen: Vereinsikone Ünal Tosun hatte als einziger Spieler seine Zusage für die Bayernliga gegeben. Im Verlauf der Saison wurde der 33-Jährige zwischenzeitlich sogar noch wichtiger. Als Slaven Skeledzic das Handtuch warf, übernahm der Kapitän als Spielertrainer. Alper Kayabunar 2.0.? Nur kurz. Tosun trat nur wenige Wochen später selbst zurück – nach „7,5 Jahre voller Höhen und Tiefen mit über 200 Mitspielern, 20 Trainern und unzähligen Menschen, aus denen Freunde fürs Leben geworden sind.“

18. Srdan Ivkovic (TuS Geretsried)

Der TuS Geretsried spielt erstmals in der Vereinsgeschichte in der Bayernliga. Auch dank ihm: Srdan Ivkovic. Der 33-Jährige, ohnehin seit Jahren die Lebensversicherung in Geretsried, übertraf sich in der Aufstiegssaison nochmal selbst. 30 Tore in 32 Spielen. Und auch in der Bayernliga ist auf Ivkovic Verlass. Mit neun Toren führt der ehemalige serbische Zweitliga-Spieler die interne Torschützenliste an und sorgt dafür, dass der TuS trotz massiver Verletzungsprobleme sportlich „im Soll“ steht.

17. Faris Hero (FC Schwabing U19, SV Aubing)

Er eroberte die Landesliga Südost im Sturm: Faris Hero. Mit 18 Jahren sorgte der Angreifer dafür, dass sich Zuschauer die Augen rieben. Mit der Empfehlung von 34 Toren in 28 Spielen zog es Hero im Sommer nach Aubing, um im Herrenfußball Fuß zu fassen – und der Youngster überzeugte sofort. „Uns war schnell klar, dass er mehr im Fußball packen kann“, schwärmte SVA-Trainer Patrick Ghigani im September. Seine Bilanz im Herrenbereich: Zehn Scorer in seinen ersten 16 Landesliga-Spielen.

16. Mario Dipalo (SK Srbija München, SpVgg Altenerding)

FC Ismaning, Türkspor Augsburg, Waldperlach, Holzkirchen, Kammerberg, Srbija und jetzt in Altenerding. In den letzten drei Jahren ist Mario Dipalo ordentlich rumgekommen. In Altenerding läuft es dafür nun richtig rund: Mit acht Toren und acht Assist spielt der 22-Jährige scorertechnisch seine stärkste Saison im höherklassigen Amateurfußball. Auch deshalb sind die Veilchen ein Überraschungsteam der Bezirksliga Nord.

15. Alexander Rojek (TSV Grünwald, SVN München, SV Aubing)

Alexander Rojek erlebte fußballerisch beinahe ein Chaosjahr. Nach dem bitteren Abstieg mit dem TSV Grünwald aus der Bayernliga wechselte Rojek zum SVN München. Dort zog er früh genug einen Schlussstrich. Der desolate Saisonstart, interne Probleme und die mangelnde Kaderqualität bewegten Rojek zu einem zweiten Transfer im Sommer. „Diese Entwicklung war absolut nicht zu erwarten. Der erneute Wechsel kam schon sehr überraschend“, gestand Rojek Ende Oktober. Vom SVN ging es zum SVA, und dort überragte der 20-Jährige. In seinen ersten sechs Spielen für Aubing traf Rojek siebenmal und legte vier weitere Tore auf.

14. Tarik Camdal (Fatih Ingolstadt, Icon League, Türk Sport Garching)

Er spielte Champions League gegen Neymar, Bale und Ronaldo, und jetzt kickt er in der Münchner Kreisliga: Tarik Camdal. Mit 34 ist der Ex-Profi inzwischen seit über einem Jahr zurück in der Heimat. Nach einem Intermezzo bei Fatih Ingolstadt, das Camdal nach zehn Spielen beendete, heuerte er im Sommer im Münchner Norden an. Mit Türk Sport Garching soll der Aufstieg in die Bezirksliga gelingen. Und aktuell sieht es gut aus. Die Garchinger grüßen zur Pause von der Tabellenspitze.

13. Belmin Idrizovic (TuS Geretsried)

Ohne ihn, wäre Geretsried wohl nie in der Bayernliga gelandet: 43 Scorer in 34 Landesliga- Spielen, 15 Mal in der Elf der Woche und drei Tore in der Relegation. Belmin Idrizovic bildete gemeinsam mit Ivkovic ein irres Offensivduo. Im August stoppte eine Hiobsbotschaft das Traumjahr. Der Angreifer bot sich freiwillig in der Kreisliga-Reserve an, verletzte sich dort aber folgenschwer: Wadenbein gebrochen, zwei Syndesmosebänder und weitere Bänder im Fußgelenk verletzt. Nach der Winterpause dürfte der 29-Jährige wieder mit an Bord sein.

12. Jose Maximiliano Andrade Ceballos (SVN München)

Die vergangenen zehn Saisons traf Jose Maximiliano Andrade Ceballos jeweils zweistellig. Ob bei Alte Haide, in Eching, in Pfaffenhofen und in Neuperlach. Im Sommer gelang dem 33-Jährigen ein weiteres Kunststück: Nach dem FSV schoss der Argentinier auch den SVN als Top-Torjäger in die Landesliga. Pfaffenhofen verließ er im Anschluss aus Zeitgründen. Beim SVN schnupperte er nochmal Landesliga-Luft, legte dann aber doch eine Fußballpause ein. Eine Comeback? Möglich.

11. Laris Stjepanovic (FC Ingolstadt U19, TSV Grünwald)

Er ist wohl die Entdeckung der Landesliga-Saison: Laris Stjepanovic. Der 18-jährige Mittelstürmer spielt seine erste Saison im Herrenbereich und netzt nach Belieben. Zur Winterpause führt der ehemalige Jugendspieler des FC Ingolstadt die Torschützenliste mit 19 Treffern an. Er selbst hat große Ziele: „Ich will den Schritt in den Profifußball gehen. Wie schnell das klappt, wird man sehen.“