FVN veröffentlicht Spielpläne der Frauen-Landesliga 27 Mannschaften gehen in den beiden Gruppen der Frauen-Landesliga am Niederrhein an den Start. von Sascha Köppen · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

Der FVN hat die Gruppen der Frauen-Landesliga eingeteilt. – Foto: SSVg Velbert 02

Am letzten Wochenende im August startet die Frauen-Landesliga wieder in ihren Spielbetrieb, 27 Mannschaften kämpfen dann um den Aufstieg in die Niederrheinliga - oder gegen das Abrutschen in die Bezirksliga. In Gruppe 1 gehen dabei nur 13 Mannschaften an den Start, weil Rot-Weiß Oberhausen nach Rückzug und Eklat im Februar nun auch eine Klasse tiefer keine Mannschaft stellen wird. Der SV Walbeck hat als Absteiger aus der Niederrheinliga zunächst den SV Brünen zu Gast. Vier Aufsteiger gegen mit dem FC Neukirchen-Vluyn, Union Wetten, VfR Warbeyen II und Fortuna Bottrop an den Start. In Gruppe 2 stehen mit dem Wuppertaler SV und dem DSC 99 nur zwei Aufsteiger. Niederrheinliga-Absteiger Union Nettetal startet bei TuSpo Richrath in die neue Saison.

Das sind die ersten drei Spieltage der Frauen-Landesliga, Gruppe 1: 1. Spieltag

So., 30.08.26 11:00 Uhr Fortuna Bottrop - Union Wetten

So., 30.08.26 12:30 Uhr Sportfreunde Königshardt - Viktoria Winnekendonk

So., 30.08.26 13:00 Uhr VfR Warbeyen II - DJK Rhede

So., 30.08.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Grün-Weiß Lankern II

So., 30.08.26 13:00 Uhr SV Walbeck - SV Brünen

So., 30.08.26 14:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Siegfried Materborn



2. Spieltag

So., 06.09.26 10:45 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Alemannia Pfalzdorf

So., 06.09.26 11:00 Uhr Grün-Weiß Lankern II - DJK Arminia Klosterhardt

So., 06.09.26 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - VfR Warbeyen II

So., 06.09.26 13:00 Uhr DJK Rhede - SV Walbeck

So., 06.09.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Fortuna Bottrop

So., 06.09.26 15:30 Uhr Union Wetten - Sportfreunde Königshardt







So., 13.09.26 11:00 Uhr Fortuna Bottrop - Grün-Weiß Lankern II

So., 13.09.26 12:30 Uhr Sportfreunde Königshardt - Siegfried Materborn

So., 13.09.26 13:00 Uhr VfR Warbeyen II - Union Wetten

So., 13.09.26 13:00 Uhr SV Brünen - DJK Rhede

So., 13.09.26 13:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Winnekendonk

So., 13.09.26 13:15 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 >>> Hier geht es zum kompletten Spielplan der Gruppe 1 Das sind die ersten drei Spieltage der Frauen-Landesliga, Gruppe 2: 3. SpieltagSo., 13.09.26 11:00 Uhr Fortuna Bottrop - Grün-Weiß Lankern IISo., 13.09.26 12:30 Uhr Sportfreunde Königshardt - Siegfried MaterbornSo., 13.09.26 13:00 Uhr VfR Warbeyen II - Union WettenSo., 13.09.26 13:00 Uhr SV Brünen - DJK RhedeSo., 13.09.26 13:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria WinnekendonkSo., 13.09.26 13:15 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 1. Spieltag

So., 30.08.26 12:15 Uhr MSV Duisburg II - HSV Langenfeld

So., 30.08.26 13:00 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - FV Mönchengladbach 2020

So., 30.08.26 13:00 Uhr TuSpo Richrath - SC Union Nettetal

So., 30.08.26 13:30 Uhr TSV Fortuna Wuppertal - SuS Niederbonsfeld

So., 30.08.26 15:00 Uhr Mettmann-Sport - SC Grimlinghausen

So., 30.08.26 16:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SSVg Velbert

So., 30.08.26 17:00 Uhr Wuppertaler SV - FC Kray



