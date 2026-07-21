FVN veröffentlicht Spielpläne der Frauen-Landesliga

Am letzten Wochenende im August startet die Frauen-Landesliga wieder in ihren Spielbetrieb, 27 Mannschaften kämpfen dann um den Aufstieg in die Niederrheinliga - oder gegen das Abrutschen in die Bezirksliga. In Gruppe 1 gehen dabei nur 13 Mannschaften an den Start, weil Rot-Weiß Oberhausen nach Rückzug und Eklat im Februar nun auch eine Klasse tiefer keine Mannschaft stellen wird. Der SV Walbeck hat als Absteiger aus der Niederrheinliga zunächst den SV Brünen zu Gast. Vier Aufsteiger gegen mit dem FC Neukirchen-Vluyn, Union Wetten, VfR Warbeyen II und Fortuna Bottrop an den Start. In Gruppe 2 stehen mit dem Wuppertaler SV und dem DSC 99 nur zwei Aufsteiger. Niederrheinliga-Absteiger Union Nettetal startet bei TuSpo Richrath in die neue Saison.
1. Spieltag
So., 30.08.26 11:00 Uhr Fortuna Bottrop - Union Wetten
So., 30.08.26 12:30 Uhr Sportfreunde Königshardt - Viktoria Winnekendonk
So., 30.08.26 13:00 Uhr VfR Warbeyen II - DJK Rhede
So., 30.08.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Grün-Weiß Lankern II
So., 30.08.26 13:00 Uhr SV Walbeck - SV Brünen
So., 30.08.26 14:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Siegfried Materborn
2. Spieltag
So., 06.09.26 10:45 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Alemannia Pfalzdorf
So., 06.09.26 11:00 Uhr Grün-Weiß Lankern II - DJK Arminia Klosterhardt
So., 06.09.26 13:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - VfR Warbeyen II
So., 06.09.26 13:00 Uhr DJK Rhede - SV Walbeck
So., 06.09.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Fortuna Bottrop
So., 06.09.26 15:30 Uhr Union Wetten - Sportfreunde Königshardt
1. Spieltag
So., 30.08.26 12:15 Uhr MSV Duisburg II - HSV Langenfeld
So., 30.08.26 13:00 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - FV Mönchengladbach 2020
So., 30.08.26 13:00 Uhr TuSpo Richrath - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 13:30 Uhr TSV Fortuna Wuppertal - SuS Niederbonsfeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr Mettmann-Sport - SC Grimlinghausen
So., 30.08.26 16:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SSVg Velbert
So., 30.08.26 17:00 Uhr Wuppertaler SV - FC Kray