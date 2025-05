Die Medaillen und der Pokal gingen an RWE. – Foto: Markus Verwimp

FVN sagt Pokal-Siegerehrung nach medizinischem Notfall ab Niederrheinpokal: Rot-Weiss Essen erhielt den Pokal aus den Händen des FVN-Vizepräsidenten Jügen Kreyer in den Katakomben des Duisburger Stadions. Das Verhalten der Fans war danach noch ein Thema. Verlinkte Inhalte Niederrheinpokal MSV Duisburg RW Essen

Es gibt die Momente, in denen der Fußball plötzlich ganz klein wird. Einen solchen gab es auch am Samstag im Finale des Niederrheinpokals. Denn während der ersten Halbzeit der Partie des MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen kam es im Fanblock der Meidericher zu einem medizinischen Notfall, ein Anhänger des MSV kämpfte um sein Leben. So gerne alle Beteiligten beizeiten Entwarnung gegeben hätten, so muss man es wohl für den Moment als ein positives Zeichen bewerten, dass sich der Fan im Krankenhaus befindet, der Zustand soll aber derzeit weiter kritisch sein.

Heute, 16:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg Rot-Weiss Essen RW Essen 1 2 Abpfiff Der Fußballverband Niederrhein zeigte daraufhin die einzig richtige Reaktion, auch wenn so etwas immer schwierig zu entscheiden ist. Es gab nicht die gewohnte Siegerehrung auf dem Platz, was die Anhänger der Essener durchaus mit dem einen oder anderen Pfiff quittierten, das Team rund um Kapitän Michael Schultz erhielt den Pokal in den Katakomben der Schauinsland-Reisen-Arena aus den Händen des FVN-Vizepräsidenten Jürgen Kreyer. Da die Fans der Essener diesen Moment nicht miterleben konnten, zeigen wir Euch an dieser Stelle die Pokalübergabe im Video:

Dietmar Hirsch sprach von "Respektlosigkeit"