FVN muss handeln: So wird eine Spielgemeinschaft zum Ärgernis

Mit einem Fair-Play-Preis werden die beteiligten Vereine dafür mit Sicherheit nicht belohnt. Aber der FVN sollte darauf achten, dass diese Unsportlichkeit in Zukunft nicht mehr möglich ist. Das geht eigentlich ganz einfach. Aktuell dürfen Spieler, die vom Rückzug einer Mannschaft betroffen sind, sofort für einen anderen Verein auflaufen, wenn ihr Klub keine zweite Mannschaft stellt. Die Ausnahme müsste lauten: außer für den Verein, mit dem in Zukunft eine Spielgemeinschaft geplant ist.