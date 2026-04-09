FVN muss handeln: So wird eine Spielgemeinschaft zum Ärgernis

Der Begriff „Reform“ hat zwar schon im Frühling das Zeug zum Unwort des Jahres. Dennoch sollten sich die Verantwortlichen des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) in der Sommerpause einmal in Ruhe zusammensetzen und die aktuell gültigen Regularien an der einen oder anderen Stelle überprüfen. Die findigen Funktionäre des SV Grieth und von Rheinwacht Erfgen sind auf eine Lücke gestoßen, die eine sofortige Zusammenarbeit ermöglicht, um damit die Chancen auf den Klassenerhalt der künftigen Spielgemeinschaft zu erhöhen.
Wenn einer der beiden beteiligten Partner praktisch nicht mehr zu retten ist, meldet er seine Mannschaft einfach vorzeitig ab und schustert die Spieler dem jeweils anderen zu.
Mit einem Fair-Play-Preis werden die beteiligten Vereine dafür mit Sicherheit nicht belohnt. Aber der FVN sollte darauf achten, dass diese Unsportlichkeit in Zukunft nicht mehr möglich ist. Das geht eigentlich ganz einfach. Aktuell dürfen Spieler, die vom Rückzug einer Mannschaft betroffen sind, sofort für einen anderen Verein auflaufen, wenn ihr Klub keine zweite Mannschaft stellt. Die Ausnahme müsste lauten: außer für den Verein, mit dem in Zukunft eine Spielgemeinschaft geplant ist.
Denn was die beiden B-Ligisten aus dem Kreis Kleve/Geldern gerade veranstalten, stellt und Sinn und Zweck einer solchen Konstruktion auf den Kopf. Der Versuch, gerade in strukturschwachen Gegenden Spielbetrieb und Vereinsleben aufrechtzuerhalten, ist sicher aller Ehren Wert. Doch sobald eine Gemeinschaft vorzeitig vollzogen wird, um in den Abstiegskampf einzugreifen, handelt es sich eindeutig um eine Wettbewerbsverzerrung.
Sollte der SV Grieth, oder besser gesagt die SG Grieth/Erfgen, auf diese unsportliche Weise den Klassenerhalt schaffen, werden sich die Entdecker des Schlupflochs im Regelwerk gratulieren. Doch beide Vereine sind sich hoffentlich bewusst, dass der Preis für den möglichen sportlichen Erfolg hoch ist. Denn Ärger mit den Nachbarn gehört zu den Dingen im Leben, auf die auch Fußballer gut verzichten können.