FVN führt Spielbetrieb im Kreis Rees-Bocholt kommissarisch fort

Im Kreis Rees-Bocholt müssen fast alle Ämter neu besetzt werden. – Foto: Marcel Eichholz

Der Kreis Rees-Bocholt kommt weiter nicht zur Ruhe. Auf dem außerordentliche Kreistag am vergangenen Dienstag war nach einem Dringlichkeitsantrag zur Abwahl des Vorsitzenden Christian Herbers dieser dem Votum der anwesenden Vereinsvertreter zuvorgekommen und selbst zurückgetreten. Es folgte fast der gesamte Kreis-Vorstand, sowie weitere Personen, die sich im Kreis engagieren. Nachdem im März bereits mehrere Ausschüsse geschlossen zurückgetreten waren, ist inzwischen fast jeder Posten vakant. So soll es weitergehen.

Nach der Präsidiumssitzung des FVN, gibt es eine kommissarische Besetzung, um den Spielbetrieb im Kreis Rees-Bocholt aufrechtzuerhalten. "Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses (VFA), und Holger Tripp, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses (KFA) im benachbarten Kreis Kleve/Geldern, übernehmen die Organisation der Kreisligen A, B und C sowie des Kreispokal-Wettbewerbs", teilt der Verband mit. Diese hat Bestand, bis auf einem weiteren außerordentlichen Kreistag die vakanten Posten im Vorstand und den Ausschüssen neu besetzt sind.

Das Wichtigste vorab: Der Spielbetrieb ist gesichert und wird es auch bis zu Neuwahlen sein. Auf Nachfrage dieser Redaktion beim Fußballverband Niederrhein bestätigte dieser, dass "zahlreiche Gespräche" geführt. und dem Kreis in jedem Fall Unterstützung zukommen würde. Dies soll so lange der Fall sein, bis die Vereine des Kreises auf einem weiteren außerordentliche Kreistag die vakanten Posten neu besetzen können. Voraussichtlich wird das noch Ende April, spätestens aber Anfang Mai der Fall sein.

Damit bis dahin eine gewisse Handlungsfähigkeit besteht, kommt der FVN-Vorstand am Montag zu einer Präsidiumssitzung zusammen, um dort die freien Ämter kommissarisch zu besetzen. Auch soll dort der Zeitplan für die nächsten Schritte festgelegt werden. Einen derartigen Fall hat es in der jüngeren Vergangenheit noch nicht gegeben, sodass schnell klar war, dass die Geschäftsstelle in Duisburg Verantwortung übernimmt. "Hauptamt hilft Ehrenamt" heißt es dazu vom Verband.

Wie die NRZ berichtet, soll Isabelle Arntzen, im März noch als Vorsitzende des Kreisfußballausschusses mit ihrem Gremium geschlossen zurückgetreten, signalisiert haben, dieses Posten kommissarisch wieder besetzen zu wollen. Ob sie auch bei den anstehenden Wahlen noch einmal für ein Amt zur Verfügung stünde, sei allerdings noch offen. "Das Wichtigste ist, dass der Kreis wieder in geordnete und ruhige Bahnen kommt", teilte Arntzen in der NRZ mit.

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