Wer holt den Pott? – Foto: Nicole Seidl

FVM richtet Pokal an der Konsole aus Verbandssieger qualifiziert sich für den DFB-ePokal an. Gespielt wird an der Playstation 5.

Am Samstag, 7. Januar 2023, veranstaltet der Fußballverband Mittelrhein erneut den FVM-ePokal an der Playstation 5. Das Siegerteam qualifiziert sich für die Hauptrunde des DFB-ePokals, bei der ab März 2023 die besten 64 Teams Deutschlands aufeinandertreffen.

Das Turnier ist ein Team-Wettkampf und wird online im „95er-Modus“ in der PS5-Version von FIFA 23 ausgetragen. Dabei wird ausschließlich mit Mannschaften der Bundesliga, der 2. Bundesliga oder der 3. Liga gespielt. Anmeldungen sind für Zweier- bis Fünfer-Teams ab 16 Jahren bis spätestens Montag, 2. Januar 2023 um 12 Uhr, möglich. Mindestens ein Spieler pro Team muss Mitglied in dem Fußballverein sein, unter dessen Namen das Team beim FVM-ePokal antritt. Die gemeldeten Amateurteams spielen dann für ihren Verein um den Titel und den Einzug in die erste Runde des DFB-ePokals. Gespielt wird jede Begegnung im K.o.-Modus, bei welchem die Spieler in drei Eins-gegen-Eins-Duellen gegeneinander antreten. Sobald ein Team zwei Siege erzielt hat, hat es die Begegnung gewonnen. Die Spiele werden über den Discord-Server des FVM abgewickelt, die Ergebnisse werden über efootball-fvm.de veröffentlicht. Die Siegermannschaft aus dem FVM-Gebiet qualifiziert sich zusammen mit weiteren ePokal-Teams aus der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga, der Virtuellen Bundesliga und den anderen Siegervereinen der Landesverbände für die Hauptrunde des DFB-ePokals. Wie der DFB-Pokal „Der Modus des DFB-ePokals entspricht im Kern dem des DFB-Pokals: Amateurteams können sich über die Turniere der Landesverbände qualifizieren, um sich im Anschluss mit den Großen zu messen. Der FVM ist gerne Teil des Formats und freut sich auf möglichst viele Teams, die um den Einzug in die Hauptrunde des DFB-ePokals spielen und dort mit ihrem eFootball-Team den FVM vertreten“, erläutert Anja Vianden als Leiterin der Arbeitsgruppe eFootball.