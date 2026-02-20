FVM-Rahmenterminplan fix: So läuft die Saison 2026/27

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) hat den Rahmenterminplan für die Saison 2026/27 im Herren- und Frauenbereich veröffentlicht. Damit steht fest: Die kommende Sommerpause wird erneut lang – und orientiert sich im Ablauf stark an der aktuellen Saison.
Die Spielzeit der Herren beginnt offiziell am 28. August 2026 mit der Saisoneröffnung im Rahmen eines Mittelrheinliga-Spiels. Am Wochenende des 29./30. August 2026 folgen die weiteren Partien des ersten Spieltags. Damit startet die Saison am letzten Ferienwochenende.
Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist für den 12./13. Dezember 2026 angesetzt. Nach rund zweimonatiger Unterbrechung geht es direkt nach Karneval weiter: Am 13./14. Februar 2027 startet der Spielbetrieb ins neue Jahr – zunächst mit dem letzten Hinrundenspieltag, ehe die Rückrunde Fahrt aufnimmt.
Der finale Spieltag der Saison ist für den 12./13. Juni 2027 terminiert. Damit erstreckt sich die Spielzeit über fast zehn Monate.
Auch der Pokalwettbewerb ist terminiert: Die 1. Runde im Bitburger-Pokal wird am 22./23. August 2026 ausgetragen, Spiele mit Beteiligung der FVM-Regionalligisten sowie des FVM-DFB-Pokal-Teilnehmers finden bereits vom 18. bis 20. August statt. Das Bitburger-Pokalfinale ist für den 29. Mai 2027 angesetzt, die Kreispokal-Endspiele folgen vom 18. bis 20. Juni 2027.
Im Frauenbereich beginnt der Spielbetrieb etwas später. Die offizielle Saisoneröffnung findet am 11. September 2026 im Rahmen eines Mittelrheinliga-Spiels statt, der erste reguläre Spieltag folgt am 13. September 2026.
Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist für den 13. Dezember 2026 geplant. Der Neustart erfolgt am 28. Februar 2027 mit dem letzten Hinrundenspieltag, die Rückrunde beginnt eine Woche später am 7. März 2027. Saisonende ist am 13. Juni 2027.
Im Schaebens-Pokal starten die ersten Partien am 6. September 2026, das Finale steigt an Christi Himmelfahrt, dem 6. Mai 2027. Die Kreispokal-Endspiele der Frauen sind für den 20. Juni 2027 vorgesehen.
Die Rahmenterminpläne für den Junioren- und Juniorinnenbereich sollen in den kommenden Wochen folgen. Informationen zum Spielbetrieb auf Kreisebene erteilen die jeweiligen Kreisgremien.