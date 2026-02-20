FVM-Rahmenterminplan fix: So läuft die Saison 2026/27 Startschuss fällt am letzten August-Wochenende von red · Heute, 09:28 Uhr · 0 Leser

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) hat den Rahmenterminplan für die Saison 2026/27 im Herren- und Frauenbereich veröffentlicht. Damit steht fest: Die kommende Sommerpause wird erneut lang – und orientiert sich im Ablauf stark an der aktuellen Saison.

Herren: Start Ende August, Finale im Juni Die Spielzeit der Herren beginnt offiziell am 28. August 2026 mit der Saisoneröffnung im Rahmen eines Mittelrheinliga-Spiels. Am Wochenende des 29./30. August 2026 folgen die weiteren Partien des ersten Spieltags. Damit startet die Saison am letzten Ferienwochenende. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist für den 12./13. Dezember 2026 angesetzt. Nach rund zweimonatiger Unterbrechung geht es direkt nach Karneval weiter: Am 13./14. Februar 2027 startet der Spielbetrieb ins neue Jahr – zunächst mit dem letzten Hinrundenspieltag, ehe die Rückrunde Fahrt aufnimmt.

Der finale Spieltag der Saison ist für den 12./13. Juni 2027 terminiert. Damit erstreckt sich die Spielzeit über fast zehn Monate. Auch der Pokalwettbewerb ist terminiert: Die 1. Runde im Bitburger-Pokal wird am 22./23. August 2026 ausgetragen, Spiele mit Beteiligung der FVM-Regionalligisten sowie des FVM-DFB-Pokal-Teilnehmers finden bereits vom 18. bis 20. August statt. Das Bitburger-Pokalfinale ist für den 29. Mai 2027 angesetzt, die Kreispokal-Endspiele folgen vom 18. bis 20. Juni 2027.