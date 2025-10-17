FVM-Pokal-Quali: Köln fix, Aachen noch offen

Während im Kölner Kreis bereits feststeht, wer den Sprung in den Verbandspokal geschafft hat, stehen im Aachener Raum noch spannende Halbfinalpartien an. In beiden Kreisen geht es um die begehrten Plätze für die Qualifikation des FVM-Pokals, bei der die besten Nachwuchsteams aus dem Mittelrhein gegeneinander antreten.

Im Kölner Kreispokal kommt es am morgigen Samstag im Finale zum Stadtduell zwischen dem SC West Köln und der SC Fortuna Köln – beide kennen sich aus der U17-Mittelrheinliga und treffen nun im Pokal aufeinander. Das Duell verspricht ein interessantes Aufeinandertreffen zweier spielstarker Mannschaften, bei dem es um den ersten Titel geht.

Das Spiel um Platz drei ist bereits entschieden: Der SV Deutz 05 setzte sich gegen den FC Pesch mit 6:3 nach Elfmeterschießen durch und sicherte sich damit das letzte Ticket für den FVM-Pokal. Gemeinsam mit den beiden Finalisten vertreten die Deutzer den Fußballkreis Köln auf Verbandsebene.

Im Aachener Kreispokal stehen die Halbfinals dagegen noch aus. Alemannia Aachen trifft auf den Burtscheider TV – auf dem Papier eine klare Angelegenheit, schließlich spielt die Alemannia in der U17-Mittelrheinliga, während Burtscheid in der Bezirksliga antritt. Doch Pokalspiele haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze.

Das zweite Halbfinale bestreiten der SV Eilendorf und der VFL Vichttal. Beide Teams sind ebenfalls in der U17-Mittelrheinliga aktiv, dort konnte Eilendorf das bisherige Ligaduell mit 3:1 für sich entscheiden. Auch hier darf also mit einer engen Partie gerechnet werden, in der Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.

Wer sich in den kommenden Wochen im Aachener Kreis durchsetzt, wird gemeinsam mit den drei Kölner Vertretern im FVM-Pokal antreten – dem Wettbewerb, in dem sich die besten B-Junioren-Teams des Mittelrheins messen und um den Titel auf Verbandsebene kämpfen.