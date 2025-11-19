FVM-Pokal der Frauen: Ein Derby und fünf regionale Teams

Im Verbandspokal der Frauen trifft Straß im Achtelfinale auf Waldenrath-Straeten. Jüngersdorf spielt in Bedburg, Aachen in Kommern und Eschweiler empfängt Hohkeppel.

In der 31. Minute gab die Schiedsrichterin einen zweifelhaften Strafstoß. Sophie Domsel hatte vorher einen Ball zur Ecke gespitzelt. Die Spielleiterin hatte einen Kontakt mit der Angreiferin gesehen. So stand es nach dem verwandelten Elfmeter 0:1.

„Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Leider wurde das Spiel durch zwei Fehlentscheidungen gegen uns entschieden“, blickt Maik Honold, Coach von Viktoria Waldenrath-Straeten, auf das 0:2 (0:1) in der Frauenfußball-Mittelrheinliga beim SV Allner-Bödingen zurück. Zwar sei der Gegner stark gewesen, ein Remis aber laut Honold verdient.

Ein erneutes Kopfschütteln war bei Viktorias Coach zu sehen, als nach der Pause Aileen Lehner gefoult wurde, Joana Hermann den Vorteil nutzte und alleine auf die Torhüterin zulief, die Schiedsrichterin jedoch den Vorteil abpfiff und auch nur Gelb für die vermeintliche Notbremse zückte. Das Spiel blieb lange offen, das 0:2 fiel erst in der 90. Minute.

„Die Mannschaft hat ihre Qualitäten gezeigt, wir gehen alle gestärkt aus dieser Niederlage“, waren sich Trainer und Team nach der Partie einig. „Die Einstellung stimmte total, auch spielerisch zeigte die Mannschaft ihr wahres Gesicht“, so Honold.

Den Frust will die Viktoria, die sechs Spiele in Folge nicht gewonnen hat, im Achtelfinale des Verbandspokals am Samstag beim Ligakonkurrenten Alemannia Straß wegschießen. „Wir wollen ins Viertelfinale“, sagt Honold, aber: „Straß hat eine gute Offensive.“ Der Coach erwartet eine sehr intensive Partie.

Alemannia Straß hat den zweiten Saisonsieg gefeiert. Beim TuS Homburg-Bröltal drehte die Mannschaft von Trainer Sascha Schmitz zwei Rückstände in einen 3:2 (1:2)-Erfolg.

In einer zerfahrenen ersten Hälfte ging die Heimelf in Führung (14.) Postwendend egalisierte Lina Jörres nach Vorarbeit von Gina Gottschalk den Rückstand (15.). Eigene Chancen ließ die Alemannia aus und kassierte dagegen anschließend das 2:1 (25.).

In Halbzeit zwei hatte Straß dann das Spiel in der eigenen Hand, Homburg-Bröltal kam zu keiner Gelegenheit mehr. Für die Torerfolge der Gäste waren zwei Ecken von Regina Buller von Nöten. Das 2:2 per Kopf erzielte Gottschalk (72.), Der Siegtreffer gelang Katharina Kettenis (87.).

Den Schwung aus diesem Sieg möchte Coach Sascha Schmitz mitnehmen und am Samstag im Pokalspiel gegen Waldenrath-Straeten ein Zeichen setzen. „Wir wollen einen guten Pokalfight liefern, mit hoffentlich einem guten Ende nach 90 Minuten für uns.“ Es werden zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die in der Mittelrheinliga punktgleich sind. Dies überrascht Schmitz, hatte er den kommenden Gegner in höheren Tabellenregionen erwartet.

Ebenfalls den zweiten Saisonsieg durften die Spielerinnen des TuS Jüngersdorf-Stütgerloch feiern. Sie schlugen das Schlusslicht der Tabelle, den SV Bergfried Leverkusen, auswärts mit 3:1 (1:0). Das lauf- und kampfstarke Spiel der Heimelf nahm Jüngersdorf gut an. Durch einen Schuss aus 18 Metern von Lisa Kreifelst ging man verdient in Führung (26.). Nach der Pause nutzte Aaliyah Poschmann eine Pressingsituation gegen die gegnerische Torhüterin und erhöhte auf 2:0 (49.). Nach einem Torwartfehler verkürzte Leverkusen durch Helin Karadag auf 1:2 (52.). Jüngersdorf ließ sich aber nicht beirren, machte offensiv weiter und erzielte kurz vor Ende das 3:1. Vola Finke zirkelte einen Schuss gegen den Innenpfosten ins Tor (85.).

Auch Jüngersdorf ist am Samstag im FVM-Pokal gefordert. Der TuS gastiert beim Landesliga-Tabellenführer, dem Bedburger BV. „Das wird aus meiner Sicht ein 50:50-Spiel. Bedburg hat die beste Defensive und Offensive der Landesliga und wird mit breiter Brust auftreten“, sagt TuS-Coach Hans-Josef Ohrem, der natürlich gerne eine Runde weiterkommen möchte.

Alemannia Aachen reist mit dem Schwung aus einem sehr guten Ligaspiel zur Pokalpartie bei Bezirksligist Kommern. Gegen Rot-Weiß Merl gewannen die Schwarz-Gelben zu Hause 5:1 (1:0). Die Tore erzielten Verena Keusgen (43.), Lena Minartz (65.), Hannah de Jong (81.) und Johanna Brandtner (88.). Dazu kam ein Eigentor der Merlerinnen (52.). Das zwischenzeitliche 3:1 fiel in der 78. Minute.

Gegen Kommern ist Alemannia als Regionalliga-Absteiger klarer Favorit, auch wenn Kommern alle acht Ligaspiele gewonnen und nur ein Gegentor kassiert hat.

Auch der Bezirksligist FC Eschweiler ist noch im Verbandspokal vertreten. Nach dem Sieg gegen den Landesligisten TuS Birk (2:0) in den Play-offs geht es am Mittwoch, 26. November, im Achtelfinale gegen den Landesliga-Zweiten Eintracht Hohkeppel.

Der Bezirksliga-Aufsteiger, der derzeit als Tabellendritter auf einen guten Saisonstart zurückblickt, triff am Freitag zunächst noch im Meisterschaftsspiel auf den TuS Jahn Hilfarth, derzeit Vorletzter.

Unnötiges Unentschieden

Die Eschweiler sind dankbar, dass Hohkeppel der Verlegung des Pokalspiels auf nächsten Mittwoch zugestimmt hat. „Wir sind natürlich Außenseiter“, prophezeit FCE-Trainer Friedrich Smolarski. Bisher habe Hohkeppel ja erst ein Spiel verloren.

Das 2:2 im Bezirksliga-Derby gegen Bergrath war jetzt ein kleiner Dämpfer für den FCE. „Total unnötig“, sagt Smolarski, der aber auch einen Lerneffekt für sein sehr junges Team sieht. Das Durchschnittsalter ist 18,5 Jahre.

Im Pokal will sich die Mannschaft an der sehr guten Leistung im Kreispokalfinale gegen Alemannia Aachen orientieren. Hier hatte das Team von Smolarski bis zur 65. Minute ein 0:0 gehalten, kassierte dann aber noch drei Gegentore. Etwas tiefer stehen und dann über die eigenen schnellen Spielerinnen kontern, das wird die Marschroute werden. Smolarski erwartet für nächsten Mittwoch kaltes Fußballwetter, aber das Flutlicht wird eingeschaltet. Und dann sei alles möglich.

Die Achtelfinal-Paarungen im FVM-Pokal: Vikt. Köln - Merl (Do., 20.15), Menden - Fort. Köln, Bonn-Rheindorf - Homburg-Bröltal (beide Fr., 19.30), Kommern - Alem. Aachen, Bedburg - Jüngersdorf-Stütgerloch (beide Sa., 14.30), Straß - Waldenrath-Straeten (Sa., 15 Uhr), Spoho Köln - Deutz (26.11., 19.45), FC Eschweiler - Hohkeppel (26.11., 20 Uhr)

