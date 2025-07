FVM: Mehr Schiedsrichter und Mitglieder – 191 Teams weniger

Die Zahl der aktiv Fußballspielenden stieg von 147.787 auf nunmehr 152.929 – ein Plus von 3,36 Prozent. Damit treiben mehr Erwachsene, Jugendliche und Kinder den Ball über die Plätze des FVM, auch wenn die Zahl der gemeldeten Mannschaften leicht rückläufig ist. 6.332 Teams wurden zur neuen Saison gemeldet, rund drei Prozent weniger als noch 2023. Über 160 Nationen sind auf den Plätzen der neun Fußballkreise im Verbandsgebiet vertreten, was die gesellschaftliche Vielfalt des Fußballs unterstreicht.

Der Fußballkreis Aachen legte innerhalb des FVM-Gebiets mit einem Plus von rund sechs Prozent besonders stark zu. „Die beachtliche Steigerung unserer Mitgliedschaften zeigt, dass die Freude am Sport und die Lust auf Fußball bei den Menschen im Verbandsgebiet ungebrochen ist. Besonders erfreulich ist es, dass sich unsere Maßnahmen und Angebote auch in den Mitgliedschaften niederschlagen. Auch die deutliche Steigerung bei den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern ist herausragend", so FVM-Präsident Christos Katzidis in der Verbandsmitteilung.

Katzidis: "Brauchen eine gute und bedarfsdeckende Infrastruktur"

Gleichzeitig mahnt Katzidis an, dass die Infrastruktur mit dem Wachstum Schritt halten müsse. „Gleichzeitig brauchen unsere Vereine weiterhin dringend eine gute und bedarfsdeckende Infrastruktur, damit niemand – und insbesondere nicht Kinder und Jugendliche – aufgrund von fehlenden Kapazitäten abgewiesen werden müssen. Das ist aktuell vor allem in den Ballungsgebieten der Fall. Wir stellen hohe Erwartungen an die Regierung, die nun die Aufgabe innehat, unsere sportpolitischen Forderungen aus dem organisierten Fußball, die die Politik im Koalitionsvertrag verankert hat, umzusetzen, damit das ehrenamtliche Engagement wieder attraktiver wird und die Aktiven, vor allem auch im Kinder- und Jugendbereich, auch bei steigenden Mitgliederzahlen Fußball spielen können. Unser Anspruch ist es, dass jeder Mensch in seiner Nähe sein passendes Fußball-Angebot findet“, so Katzidis weiter.

Die Grundlage der Statistik bilden die Angaben aus 1.044 Vereinen, darunter auch der Betriebssportverband NRW. Mit den aktuellen Zahlen bestätigt der FVM seine Stellung als einer der größten Sportverbände Nordrhein-Westfalens und unterstreicht seinen Beitrag zum positiven Trend im gesamten DFB: Auch bundesweit wächst die Zahl der Fußballbegeisterten weiter an.