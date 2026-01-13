FVM lost Pokalwettbewerbe heute aus – FuPa berichtet im Ticker

Am Dienstagabend richtet sich der Blick zahlreicher Vereine am Mittelrhein nach Köln: Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) lost ab 19 Uhr die nächsten Runden mehrerer Pokalwettbewerbe aus. FuPa begleitet die Ziehungen parallel in einem Liveticker. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem das Viertelfinale im Bitburger-Pokal der Herren, in dem weiterhin prominente Namen vertreten sind.

Ein Bezirksligist noch dabei

Im Lostopf befinden sich mit Alemannia Aachen und Viktoria Köln zwei Drittligisten, die für viele Amateurklubs als Wunschgegner gelten. Darüber hinaus sind mit dem Bonner SC und Fortuna Köln zwei Regionalligisten vertreten. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch Eintracht Hohkeppel und den Siegburger SV aus der Mittelrheinliga, Borussia Lindenthal-Hohenlind aus der Landesliga sowie Jan Wellem Bergisch Gladbach als Bezirksligist. Die zentrale Frage des Abends lautet damit: Welcher Verein bekommt es in der nächsten Runde mit einem der beiden Profiteams aus Aachen oder Köln zu tun?

Viertelfinale der Frauen mit nur sieben Teams

Auch im Schaebens-Pokal der Frauen richtet sich der Fokus auf ein attraktives Los. Dort sind mit Vorwärts Spoho Köln und Fortuna Köln zwei Regionalligisten vertreten und mit TuS Homburg-Bröltal, Rot-Weiß Waldenrath-Straeten und Alemannia Aachen drei Teams aus der Mittelrheinliga. Zwei Landesligisten (Bedburger BV und Viktoria Köln) kämpfen ebenfalls um den Einzug in die Runde der letzten vier Teams. Eigentlich wäre auch das Frauen-Team von Eintracht Hohkeppel für das Viertelfinale qualifiziert, doch Verein hat die Mannschaft vor wenigen Tagen zurückgezogen.