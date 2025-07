FVM lenkt ein: SC Kreuzau spielt doch in Staffel 3

Große Erleichterung beim SC Kreuzau: Der Bezirksliga-Aufsteiger wird in der kommenden Saison 2025/26 in der Staffel 3 antreten. Nach zunächst anderslautender Staffeleinteilung durch den Fußballverband Mittelrhein (FVM) hatte der Klub aus dem Kreis Düren öffentlich und offiziell Protest eingelegt – nun lenkt der Verband ein. Möglich wurde die Umgruppierung durch den Rückzug des SC Wißkirchen, der in Staffel 3 einen Platz frei machte.

Damit ist der Aufschrei aus Kreuzau nicht ungehört verhallt. Die Einteilung in die Staffel 4, die Teams aus den Fußballkreisen Aachen und Heinsberg umfasst, hatte beim Aufsteiger für massive Verärgerung gesorgt. Der Verein hatte neben sportlichen auch wirtschaftliche Einbußen befürchtet, vor allem wegen ausbleibender Zuschauereinnahmen und hoher Fahrtkosten. Manuel Jörres, der 1. Vorsitzende des SC Kreuzau macht aber klar, dass die Umgruppierung nur aufgrund des Rückzugs des SC Wißkirchen möglich war: "Wir waren bereits vor dem Rückzug von Wißkirchen mit dem FVM in einem guten Austausch, auch wenn uns klar gemacht wurde, dass die Einteilung nicht anfechtbar ist. Als wir vom Rückzug erfahren haben, haben wir natürlich nochmal nachgehakt."

Mit dem Wechsel in die Staffel 3 treffen die Kreuzauer nun wie erhofft auf Gegner aus dem Kreis Düren und dürfen sich auf emotionale Derbys freuen – darunter auch das Duell mit Lendersdorf. Dass die Staffel nach der Umverteilung mit einer Mannschaft mehr an den Start geht, nimmt der Verband in Kauf, ebenso wie eine Anpassung der Abstiegsregelungen: In den Staffeln 2 und 4 wird durch zwei Rückzüge jeweils ein Team weniger vertreten sein, was dort zur Reduzierung der Abstiegsplätze führt.

Laut Jörres habe der Verband am Mittwochabend die Vereine der Staffel 3 im Vorfeld über die Änderung informiert. "Ich würde noch nicht einmal von Erleichterung sprechen, wir freuen uns einfach nur. Jetzt bekommen wir die Duelle, auf die wir uns seit dem Aufstieg gefreut haben – gegen Spieler und Funktionäre, die man kennt."