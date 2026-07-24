 2026-07-23T06:38:08.609Z

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FVM: "Der Ablauf an dieser Stelle ist unglücklich gewesen"

Verband äußert sich zum offenen Brief des SC West Köln an den Verband

von PM / red · Heute, 13:21 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES

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Der SC West Köln hat sich mehrfach mit offenen Briefen an den Verband gewandt und dort in der Sache des Nachholspiels des FC Pesch II gegen den ESV Olympia Köln die Sorgen um das "Vertrauen in die Sportgerichtsbarkeit" zum Ausdruck gebracht. Nun gibt es eine erste Rückmeldung des Fußball-Verbandes Mittelrhein.

Antwort / Stellungnahme des FVM vom 24. Juli

Sehr geehrte Damen und Herren des Vorstands des SC West Köln,
vielen Dank für Ihre ausführliche Nachricht und die darin zum Ausdruck gebrachte Sorge um die Fairness, die Integrität des Wettbewerbs und das Vertrauen in unseren Amateurfußball.
Wir können sehr gut nachvollziehen, dass die Entwicklungen rund um das Verfahren und insbesondere die sportlichen und rechtlichen Konsequenzen für Ihren Verein Fragen und auch Enttäuschung ausgelöst haben. Gerade wenn ein Verein den Eindruck gewinnt, dass eine außergewöhnliche Verfahrenskonstellation unmittelbare Auswirkungen auf seine sportliche Situation hat, ist es selbstverständlich, dass er sich mit seinen Anliegen an die zuständigen Gremien wendet. Dass Sie dies engagiert und mit großer Sachlichkeit tun, nehmen wir ausdrücklich zur Kenntnis.
Wir bitten allerdings um Verständnis, dass wir zu einzelnen rechtlichen Bewertungen und zum konkreten Ablauf des sportgerichtlichen Verfahrens keine abschließende Stellungnahme abgeben können. Dies betrifft insbesondere die Frage, ob und in welchem Umfang der SC West Köln am Verfahren formell zu beteiligen gewesen wäre. Diese Frage ist juristisch zu bewerten. Unabhängig davon ist aus unserer Sicht der Ablauf an dieser Stelle unglücklich gewesen.
Zum von Ihnen angesprochenen Verlauf des Verfahrens möchten wir zugleich darauf hinweisen, dass die Möglichkeit einer Neuansetzung für die beteiligten Vereine nicht völlig überraschend gekommen sein konnte. Eine solche Entwicklung war im sportgerichtlichen Verfahren erkennbar und damit grundsätzlich in die Überlegungen einzubeziehen.
Auch die Frage der Einsatzberechtigung von Spielern wurde im weiteren Verlauf des Verfahrens unter Berücksichtigung der aktuellen sportrechtlichen Rechtsprechung bewertet. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass mit dem 1. Juli ein neues Spieljahr beginnt. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Spielberechtigung sind Teil der rechtlichen Bewertung durch die zuständigen Sportgerichte.
Wir möchten an dieser Stelle aber ganz grundsätzlich festhalten: Die Sportgerichte des Fußball-Verbandes Mittelrhein entscheiden unabhängig und weisungsfrei. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Sportgerichtsbarkeit und damit auch der Integrität unseres Wettbewerbs. Es ist gerade die Aufgabe eines unabhängigen Gerichts, einen Sachverhalt auf Grundlage der geltenden Normen und der jeweils aktuellen Rechtsprechung zu bewerten und eine Entscheidung zu treffen – auch dann, wenn diese Entscheidung für einzelne Vereine schwer nachvollziehbar oder sportlich sehr belastend sein mag.
Aus unserer Sicht sollten wir uns deshalb bei der öffentlichen Bewertung des Vorgangs von der Frage lösen, ob eine Entscheidung dem einen oder anderen Verein „nützt“ oder „schadet“. Im Mittelpunkt muss vielmehr die Tatsache stehen, dass eine unabhängige Sportgerichtsbarkeit den Vorgang auf Grundlage der geltenden Regeln bewertet hat.
Auch Ihren Vorschlag einer einmaligen Aufstockung der Kreisliga A haben wir selbstverständlich zur Kenntnis genommen. Wir verstehen, dass Sie darin eine Möglichkeit sehen, die aus Ihrer Sicht entstandene Wettbewerbsverzerrung auszugleichen und den Fair-Play-Gedanken wiederherzustellen.
Gleichzeitig muss ein Präsidium bei einer solchen Entscheidung stets die Auswirkungen auf alle Vereine im Blick behalten. Eine Aufstockung würde zwar aus Sicht des SC West eine Wiederherstellung des Fair-Play-Gedankens bedeuten. Sie hätte aber zugleich Konsequenzen für andere Vereine und könnte beispielsweise dazu führen, dass sich die Zahl der Absteiger verändert. Auch diese Vereine könnten sich dann mit nachvollziehbaren Argumenten gegen eine solche Entscheidung wenden. Fairness und Chancengleichheit müssen deshalb immer aus der Perspektive des gesamten Wettbewerbs betrachtet werden und nicht ausschließlich aus der Sicht eines einzelnen Betroffenen.
Der von Ihnen angeführte Fall aus dem Jahr 2019 ist aus unserer Sicht mit der aktuellen Situation nicht unmittelbar vergleichbar. Damals lag ein völlig anders gelagerter, rechtlich letztlich nicht eindeutig aufzulösender Sachverhalt zugrunde. Im Mittelpunkt stand der sogenannte „Fall Ippendorf“ in der Kreisliga A Bonn. Nach einem Sperren- und Wertungsfehler war über Wochen hinweg ungeklärt, wer letztlich den Aufstiegsplatz in die Bezirksliga erhalten sollte. Um diesen außergewöhnlichen und unmittelbar vor Saisonbeginn noch immer ungeklärten Rechtsstreit zu beenden, wurde seinerzeit eine salomonische Lösung gefunden und die Bezirksliga-Staffel kurzfristig aufgestockt. Die Folge waren weitere rechtliche Auseinandersetzungen und sogar eine Verschiebung des Saisonstarts.
Der aktuelle Fall ist aus unserer Sicht grundsätzlich anders gelagert. Hier besteht – unabhängig von der persönlichen Bewertung der Entscheidung – eine rechtliche Entscheidung und damit eine deutlich höhere Rechtssicherheit für den weiteren Spielbetrieb.
Wir möchten zudem einen Punkt klarstellen, der uns besonders wichtig ist: Entscheidungen der zuständigen Gremien müssen nicht einstimmig getroffen werden. Dies gilt für die Vorstände und Ausschüsse ebenso wie für die Sportgerichte. Entscheidungen werden nach den hierfür geltenden demokratischen Regeln und damit grundsätzlich nach dem Mehrheitsprinzip getroffen. Dass eine Entscheidung nicht einstimmig ausfällt, ist daher zunächst kein Zeichen mangelnder Auseinandersetzung mit einem Thema, sondern Ausdruck demokratischer Entscheidungsprozesse.
Auch die von Ihnen angesprochene Zuständigkeit des Bereichs „Fair Play“ möchten wir einordnen. Fair Play ist für den Fußball-Verband Mittelrhein selbstverständlich ein zentraler Wert. Die Zuständigkeit für diesen Bereich bedeutet jedoch nicht, dass der Vizepräsident Sport oder das Präsidium in Entscheidungen eines eigenständigen Kreisspielbetriebs eingreifen kann oder darf. Der Spielbetrieb der Kreisliga A liegt in der Zuständigkeit des Fußballkreises. Der Kreis hat sich aus unserer Sicht intensiv mit Ihrem Anliegen auseinandergesetzt und eine eigene Entscheidung getroffen.
Gerade weil die Zuständigkeiten klar geregelt sind, sehen wir hier keine Möglichkeit für ein Durchgriffsrecht des Verbandes. Das ist aus unserer Sicht auch richtig und wichtig. Würde der Verband in eigenständige Entscheidungen des Kreises eingreifen, würde dies letztlich die verlässliche Zuständigkeitsordnung und damit auch den Fair-Play- und Demokratiegedanken beeinträchtigen.
Wir stehen selbstverständlich weiterhin im Austausch mit den Verantwortlichen im Kreis. Wir haben und werden Ihre Argumente und Ihre Sichtweise dabei nicht ignorieren. Die Entscheidung über die konkrete Ausgestaltung des Kreisspielbetriebs liegt jedoch beim zuständigen Kreis und nicht beim Präsidium des FVM. Eine andere Vorgehensweise würde eine Zuständigkeit des Verbandes konstruieren, die es in dieser Form nicht gibt.
Wir möchten Ihnen zugleich versichern, dass wir die Themen Fairness, Chancengleichheit und Integrität des Wettbewerbs für alle Vereine sehr ernst nehmen. Dazu gehört aber auch, dass wir Entscheidungen in ihrer jeweiligen rechtlichen und organisatorischen Zuständigkeit respektieren – selbst dann, wenn sie im Einzelfall zu unterschiedlichen Bewertungen und zu berechtigtem Unverständnis führen.
Uns ist bewusst, dass eine solche Antwort Ihre Enttäuschung möglicherweise nicht vollständig ausräumen kann. Dennoch hoffen wir, dass Sie nachvollziehen können, dass es aus Sicht des Präsidiums des Fußball-Verbandes Mittelrhein keine Möglichkeit gibt, die Entscheidung des zuständigen Kreises durch eine Weisung oder einen Eingriff des Verbandes zu korrigieren.
Abschließend möchten wir Sie noch um Verständnis dafür bitten, dass der von Ihnen direkt angeschriebene Präsident Christos Katzidis und unser Vizepräsident Sport Rudi Rheinstädtler derzeit urlaubsbedingt bis einschließlich 4. August 2026 nicht persönlich antworten können. Wir möchten Ihre Nachricht jedoch nicht unbeantwortet lassen und Ihnen daher bereits jetzt die grundsätzliche Haltung des Präsidiums des Fußball-Verbandes Mittelrhein mitteilen.
Wir danken Ihnen für Ihren offenen Austausch und für Ihr Engagement für den Amateurfußball. Auch wenn wir in der konkreten Frage zu einer anderen Bewertung kommen, ist es uns wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben und gemeinsam für einen fairen, verlässlichen und zukunftsfähigen Fußball im Fußball-Verband Mittelrhein einzustehen.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Müller
Vizepräsident Personal
für das geschäftsführende Präsidium
_______________________

Offener Brief des SC West Köln an das Präsidium des Fußball Verbandes Mittelrhein (22. Juli 2026)

Sehr geehrter Herr Präsident Christos Katzidis,
sehr geehrter Herr Vizepräsident Rudi Rheinstädtler,
mit diesem Schreiben wenden wir uns an Sie, weil wir überzeugt sind, dass der vorliegende Fall inzwischen weit über den Einzelfall eines Kreisliga-A-Spiels hinausgeht. Es geht um das Vertrauen in die Sportgerichtsbarkeit, die Wahrung des Fair-Play-Gedankens und letztlich um die Glaubwürdigkeit des Fußball-Verbandes Mittelrhein.
1. Das Urteil und der Umgang mit dem SC West im Verfahren
Nach dem Spielabbruch der Begegnung zwischen dem FC Pesch und dem ESV Olympia Anfang Juni entschied das Kreissportgericht zunächst auf eine 0:2-Wertung zugunsten des ESV Olympia. Gegen dieses Urteil legte der FC Pesch Berufung ein.
Im anschließenden Berufungsverfahren übersandte das Bezirkssportgericht allen Verfahrensbeteiligten – einschließlich des SC West, dessen Antrag auf Verfahrensbeteiligung zu diesem Zeitpunkt nicht zurückgewiesen worden war – eine Urteilsbeabsichtigung. Darin kündigte das Gericht eine Neuansetzung des Spiels an und stellte ausdrücklich klar, dass ausschließlich diejenigen Spieler eingesetzt werden dürften, die bereits am ursprünglichen Spieltag spielberechtigt gewesen waren. Gleichzeitig wurde allen Beteiligten eine Frist von 48 Stunden zur Stellungnahme eingeräumt.
Der SC West machte von diesem Recht fristgerecht Gebrauch. Daraufhin teilte das Gericht zunächst mit, dass aufgrund der Stellungnahme eine erneute mündliche Verhandlung erforderlich sei. Nur einen Tag später erfolgte jedoch eine überraschende Kehrtwende: Plötzlich wurde erklärt, der SC West sei lediglich mittelbar betroffen und daher nicht verfahrensbeteiligt. Diese Einschätzung erfolgte, nachdem der Verein bereits in das Verfahren einbezogen worden war und seine Stellungnahme fristgerecht eingereicht hatte.
Noch schwerer wiegt aus unserer Sicht jedoch das schließlich verkündete Urteil. Entgegen der zuvor mitgeteilten Urteilsbeabsichtigung gestattete das Bezirkssportgericht nicht nur die Neuansetzung der Partie, sondern erlaubte darüber hinaus den Einsatz sämtlicher zwischenzeitlich verpflichteter Neuzugänge. Nach sorgfältiger Prüfung ist hierfür keine Rechtsgrundlage erkennbar.
Die Folge war, dass der FC Pesch die ersten 29 Saisonspiele mit seiner Kreisliga-A-Mannschaft absolvierte, das entscheidende 30. und letzte Spiel jedoch mit einem Kader bestritt, der bereits für die Landesliga-Saison 2026/2027 zusammengestellt worden war und teilweise aus Spielern bestand, die in der Vorsaison noch in der Mittelrheinliga gespielt hatten. Eine derartige Konstellation widerspricht aus unserer Sicht dem Grundsatz eines fairen sportlichen Wettbewerbs.
2. Die öffentliche Wahrnehmung und die Petition des SC West
Die Entscheidungen in diesem Verfahren haben sowohl in den sozialen Medien als auch in der regionalen Öffentlichkeit erhebliche Kritik hervorgerufen. Die Diskussion richtet sich inzwischen nicht mehr ausschließlich gegen die Sportgerichte oder den FC Pesch, sondern zunehmend auch gegen den Fußball-Verband Mittelrhein. Zahlreiche Fußballinteressierte stellen die Nachvollziehbarkeit und Fairness der getroffenen Entscheidungen infrage.
Vor diesem Hintergrund hat der SC West eine Petition zur einmaligen Aufstockung der Kreisliga A ins Leben gerufen, die inzwischen von rund 650 Menschen unterstützt wird. Diese große Resonanz zeigt deutlich, dass es sich längst nicht mehr um das Anliegen eines einzelnen Vereins handelt, sondern um ein Thema, das viele Menschen bewegt und das Vertrauen in den Amateurfußball berührt.
Eine faire und ausgewogene Lösung könnte dazu beitragen, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen und zugleich deutlich machen, dass dem Fußball-Verband Mittelrhein die Integrität seiner Wettbewerbe ein zentrales Anliegen ist.
3. Wettbewerbsverzerrung und Wiederherstellung des Fair-Play-Gedankens
Parallel zum laufenden Verfahren hat der SC West den Kreisvorstand sowie den Spielausschuss gebeten, die Kreisliga A für die Saison 2026/2027 einmalig aufzustocken.
Dieser Vorschlag würde keine Mannschaft bevorzugen oder benachteiligen. Sämtliche sportlich erzielten Ergebnisse und Tabellenplätze blieben unverändert bestehen. Es würde lediglich verhindert, dass ein einzelner Verein die Folgen einer außergewöhnlichen sowie rechtlich und sportlich umstrittenen Verfahrensentwicklung allein tragen muss.
Der Kreisvorstand lehnte diesen Vorschlag zunächst einstimmig mit der Begründung ab, hierfür fehle eine Rechtsgrundlage. Nach intensiver Recherche konnte der SC West jedoch eine entsprechende Rechtsgrundlage aufzeigen und darüber hinaus einen Präzedenzfall aus einer höheren Spielklasse der Saison 2019/2020 benennen, in dem eine vergleichbare Lösung bereits umgesetzt wurde. Diese Informationen wurden dem Kreisvorstand und dem Spielausschuss schriftlich zur Verfügung gestellt.
Daraufhin stellte der SC West einen erneuten Antrag unter Berücksichtigung dieser ergänzenden rechtlichen Ausführungen. Auch dieser Antrag wurde inzwischen abgelehnt. Anders als bei der ersten Entscheidung erfolgte die Ablehnung jedoch nicht einstimmig. Zudem wurde aus unserer Sicht keine ausreichende Begründung dafür geliefert, weshalb die vorgelegte Rechtsgrundlage und der benannte Präzedenzfall keine Berücksichtigung fanden. Gerade angesichts der Tragweite der Entscheidung wäre eine nachvollziehbare inhaltliche Auseinandersetzung mit den vorgetragenen Argumenten aus unserer Sicht erforderlich gewesen.
Unabhängig davon hat der SC West inzwischen auch Einspruch gegen die Wertung des Nachholspiels eingelegt und wird dieses Verfahren bis zur letzten Instanz verfolgen. Gerade weil der sportgerichtliche Ausgang weiterhin offen ist, bietet die einmalige Aufstockung der Liga die Möglichkeit, bereits jetzt eine faire und ausgewogene Lösung für alle Beteiligten zu schaffen, ohne den laufenden Verfahren vorzugreifen.
Insbesondere der Fair-Play-Gedanke sollte dabei im Mittelpunkt stehen. Umso mehr hoffen wir auf Ihre Unterstützung, da in der Zuständigkeitsbeschreibung des Vizepräsidenten die Verantwortung für den Bereich „Fair Play“ ausdrücklich hervorgehoben wird.
4. Unser Anliegen an das Präsidium des FVM
Wir bitten Sie daher eindringlich, Ihrer Verantwortung für den Amateurfußball gerecht zu werden und sich gegenüber dem Kreisvorstand sowie dem Spielausschuss für eine einmalige Aufstockung der Kreisliga A zur Saison 2026/2027 einzusetzen.
Eine solche Entscheidung würde den sportgerichtlichen Instanzen nicht vorgreifen, keine Mannschaft um ihren sportlich erreichten Tabellenplatz bringen und keinem Verein einen ungerechtfertigten Vorteil verschaffen. Sie würde jedoch verhindern, dass eine außergewöhnliche Verfahrenskonstellation zu einem dauerhaft als ungerecht empfundenen sportlichen Ergebnis führt.
Wir sind überzeugt, dass der Fußball-Verband Mittelrhein damit ein deutliches Zeichen für Fair Play, Integrität und Verantwortungsbewusstsein setzen könnte. Gerade in einer Situation, die von der Öffentlichkeit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird, besteht die Chance zu zeigen, dass der Verband nicht nur die Einhaltung seiner Regularien gewährleistet, sondern auch die grundlegenden Werte des Sports – Fairness und Chancengleichheit – aktiv schützt.
Wir hoffen daher sehr auf Ihre Unterstützung und auf eine Entscheidung, die dem Amateurfußball im Fußball-Verband Mittelrhein nachhaltig gerecht wird.
Mit freundlichen Grüßen
SC West Köln
P.S.: Gerne lassen wir Ihnen jeglichen Schriftverkehr mit dem Kreisvorstand bezüglich der Anfrage zur Aufstockung zukommen.