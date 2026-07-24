FVM: "Der Ablauf an dieser Stelle ist unglücklich gewesen"

Offener Brief des SC West Köln an das Präsidium des Fußball Verbandes Mittelrhein (22. Juli 2026)
Sehr geehrter Herr Präsident Christos Katzidis,
sehr geehrter Herr Vizepräsident Rudi Rheinstädtler,
mit diesem Schreiben wenden wir uns an Sie, weil wir überzeugt sind, dass der vorliegende Fall inzwischen weit über den Einzelfall eines Kreisliga-A-Spiels hinausgeht. Es geht um das Vertrauen in die Sportgerichtsbarkeit, die Wahrung des Fair-Play-Gedankens und letztlich um die Glaubwürdigkeit des Fußball-Verbandes Mittelrhein.
1. Das Urteil und der Umgang mit dem SC West im Verfahren
Nach dem Spielabbruch der Begegnung zwischen dem FC Pesch und dem ESV Olympia Anfang Juni entschied das Kreissportgericht zunächst auf eine 0:2-Wertung zugunsten des ESV Olympia. Gegen dieses Urteil legte der FC Pesch Berufung ein.
Im anschließenden Berufungsverfahren übersandte das Bezirkssportgericht allen Verfahrensbeteiligten – einschließlich des SC West, dessen Antrag auf Verfahrensbeteiligung zu diesem Zeitpunkt nicht zurückgewiesen worden war – eine Urteilsbeabsichtigung. Darin kündigte das Gericht eine Neuansetzung des Spiels an und stellte ausdrücklich klar, dass ausschließlich diejenigen Spieler eingesetzt werden dürften, die bereits am ursprünglichen Spieltag spielberechtigt gewesen waren. Gleichzeitig wurde allen Beteiligten eine Frist von 48 Stunden zur Stellungnahme eingeräumt.
Der SC West machte von diesem Recht fristgerecht Gebrauch. Daraufhin teilte das Gericht zunächst mit, dass aufgrund der Stellungnahme eine erneute mündliche Verhandlung erforderlich sei. Nur einen Tag später erfolgte jedoch eine überraschende Kehrtwende: Plötzlich wurde erklärt, der SC West sei lediglich mittelbar betroffen und daher nicht verfahrensbeteiligt. Diese Einschätzung erfolgte, nachdem der Verein bereits in das Verfahren einbezogen worden war und seine Stellungnahme fristgerecht eingereicht hatte.
Noch schwerer wiegt aus unserer Sicht jedoch das schließlich verkündete Urteil. Entgegen der zuvor mitgeteilten Urteilsbeabsichtigung gestattete das Bezirkssportgericht nicht nur die Neuansetzung der Partie, sondern erlaubte darüber hinaus den Einsatz sämtlicher zwischenzeitlich verpflichteter Neuzugänge. Nach sorgfältiger Prüfung ist hierfür keine Rechtsgrundlage erkennbar.
Die Folge war, dass der FC Pesch die ersten 29 Saisonspiele mit seiner Kreisliga-A-Mannschaft absolvierte, das entscheidende 30. und letzte Spiel jedoch mit einem Kader bestritt, der bereits für die Landesliga-Saison 2026/2027 zusammengestellt worden war und teilweise aus Spielern bestand, die in der Vorsaison noch in der Mittelrheinliga gespielt hatten. Eine derartige Konstellation widerspricht aus unserer Sicht dem Grundsatz eines fairen sportlichen Wettbewerbs.
2. Die öffentliche Wahrnehmung und die Petition des SC West
Die Entscheidungen in diesem Verfahren haben sowohl in den sozialen Medien als auch in der regionalen Öffentlichkeit erhebliche Kritik hervorgerufen. Die Diskussion richtet sich inzwischen nicht mehr ausschließlich gegen die Sportgerichte oder den FC Pesch, sondern zunehmend auch gegen den Fußball-Verband Mittelrhein. Zahlreiche Fußballinteressierte stellen die Nachvollziehbarkeit und Fairness der getroffenen Entscheidungen infrage.
Vor diesem Hintergrund hat der SC West eine Petition zur einmaligen Aufstockung der Kreisliga A ins Leben gerufen, die inzwischen von rund 650 Menschen unterstützt wird. Diese große Resonanz zeigt deutlich, dass es sich längst nicht mehr um das Anliegen eines einzelnen Vereins handelt, sondern um ein Thema, das viele Menschen bewegt und das Vertrauen in den Amateurfußball berührt.
Eine faire und ausgewogene Lösung könnte dazu beitragen, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen und zugleich deutlich machen, dass dem Fußball-Verband Mittelrhein die Integrität seiner Wettbewerbe ein zentrales Anliegen ist.
3. Wettbewerbsverzerrung und Wiederherstellung des Fair-Play-Gedankens
Parallel zum laufenden Verfahren hat der SC West den Kreisvorstand sowie den Spielausschuss gebeten, die Kreisliga A für die Saison 2026/2027 einmalig aufzustocken.
Dieser Vorschlag würde keine Mannschaft bevorzugen oder benachteiligen. Sämtliche sportlich erzielten Ergebnisse und Tabellenplätze blieben unverändert bestehen. Es würde lediglich verhindert, dass ein einzelner Verein die Folgen einer außergewöhnlichen sowie rechtlich und sportlich umstrittenen Verfahrensentwicklung allein tragen muss.
Der Kreisvorstand lehnte diesen Vorschlag zunächst einstimmig mit der Begründung ab, hierfür fehle eine Rechtsgrundlage. Nach intensiver Recherche konnte der SC West jedoch eine entsprechende Rechtsgrundlage aufzeigen und darüber hinaus einen Präzedenzfall aus einer höheren Spielklasse der Saison 2019/2020 benennen, in dem eine vergleichbare Lösung bereits umgesetzt wurde. Diese Informationen wurden dem Kreisvorstand und dem Spielausschuss schriftlich zur Verfügung gestellt.
Daraufhin stellte der SC West einen erneuten Antrag unter Berücksichtigung dieser ergänzenden rechtlichen Ausführungen. Auch dieser Antrag wurde inzwischen abgelehnt. Anders als bei der ersten Entscheidung erfolgte die Ablehnung jedoch nicht einstimmig. Zudem wurde aus unserer Sicht keine ausreichende Begründung dafür geliefert, weshalb die vorgelegte Rechtsgrundlage und der benannte Präzedenzfall keine Berücksichtigung fanden. Gerade angesichts der Tragweite der Entscheidung wäre eine nachvollziehbare inhaltliche Auseinandersetzung mit den vorgetragenen Argumenten aus unserer Sicht erforderlich gewesen.
Unabhängig davon hat der SC West inzwischen auch Einspruch gegen die Wertung des Nachholspiels eingelegt und wird dieses Verfahren bis zur letzten Instanz verfolgen. Gerade weil der sportgerichtliche Ausgang weiterhin offen ist, bietet die einmalige Aufstockung der Liga die Möglichkeit, bereits jetzt eine faire und ausgewogene Lösung für alle Beteiligten zu schaffen, ohne den laufenden Verfahren vorzugreifen.
Insbesondere der Fair-Play-Gedanke sollte dabei im Mittelpunkt stehen. Umso mehr hoffen wir auf Ihre Unterstützung, da in der Zuständigkeitsbeschreibung des Vizepräsidenten die Verantwortung für den Bereich „Fair Play“ ausdrücklich hervorgehoben wird.
4. Unser Anliegen an das Präsidium des FVM
Wir bitten Sie daher eindringlich, Ihrer Verantwortung für den Amateurfußball gerecht zu werden und sich gegenüber dem Kreisvorstand sowie dem Spielausschuss für eine einmalige Aufstockung der Kreisliga A zur Saison 2026/2027 einzusetzen.
Eine solche Entscheidung würde den sportgerichtlichen Instanzen nicht vorgreifen, keine Mannschaft um ihren sportlich erreichten Tabellenplatz bringen und keinem Verein einen ungerechtfertigten Vorteil verschaffen. Sie würde jedoch verhindern, dass eine außergewöhnliche Verfahrenskonstellation zu einem dauerhaft als ungerecht empfundenen sportlichen Ergebnis führt.
Wir sind überzeugt, dass der Fußball-Verband Mittelrhein damit ein deutliches Zeichen für Fair Play, Integrität und Verantwortungsbewusstsein setzen könnte. Gerade in einer Situation, die von der Öffentlichkeit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird, besteht die Chance zu zeigen, dass der Verband nicht nur die Einhaltung seiner Regularien gewährleistet, sondern auch die grundlegenden Werte des Sports – Fairness und Chancengleichheit – aktiv schützt.
Wir hoffen daher sehr auf Ihre Unterstützung und auf eine Entscheidung, die dem Amateurfußball im Fußball-Verband Mittelrhein nachhaltig gerecht wird.
P.S.: Gerne lassen wir Ihnen jeglichen Schriftverkehr mit dem Kreisvorstand bezüglich der Anfrage zur Aufstockung zukommen.