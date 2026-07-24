FVM: "Der Ablauf an dieser Stelle ist unglücklich gewesen"

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Der SC West Köln hat sich mehrfach mit offenen Briefen an den Verband gewandt und dort in der Sache des Nachholspiels des FC Pesch II gegen den ESV Olympia Köln die Sorgen um das "Vertrauen in die Sportgerichtsbarkeit" zum Ausdruck gebracht. Nun gibt es eine erste Rückmeldung des Fußball-Verbandes Mittelrhein.

Antwort / Stellungnahme des FVM vom 24. Juli Sehr geehrte Damen und Herren des Vorstands des SC West Köln,

vielen Dank für Ihre ausführliche Nachricht und die darin zum Ausdruck gebrachte Sorge um die Fairness, die Integrität des Wettbewerbs und das Vertrauen in unseren Amateurfußball.

Wir können sehr gut nachvollziehen, dass die Entwicklungen rund um das Verfahren und insbesondere die sportlichen und rechtlichen Konsequenzen für Ihren Verein Fragen und auch Enttäuschung ausgelöst haben. Gerade wenn ein Verein den Eindruck gewinnt, dass eine außergewöhnliche Verfahrenskonstellation unmittelbare Auswirkungen auf seine sportliche Situation hat, ist es selbstverständlich, dass er sich mit seinen Anliegen an die zuständigen Gremien wendet. Dass Sie dies engagiert und mit großer Sachlichkeit tun, nehmen wir ausdrücklich zur Kenntnis.

Wir bitten allerdings um Verständnis, dass wir zu einzelnen rechtlichen Bewertungen und zum konkreten Ablauf des sportgerichtlichen Verfahrens keine abschließende Stellungnahme abgeben können. Dies betrifft insbesondere die Frage, ob und in welchem Umfang der SC West Köln am Verfahren formell zu beteiligen gewesen wäre. Diese Frage ist juristisch zu bewerten. Unabhängig davon ist aus unserer Sicht der Ablauf an dieser Stelle unglücklich gewesen.

Zum von Ihnen angesprochenen Verlauf des Verfahrens möchten wir zugleich darauf hinweisen, dass die Möglichkeit einer Neuansetzung für die beteiligten Vereine nicht völlig überraschend gekommen sein konnte. Eine solche Entwicklung war im sportgerichtlichen Verfahren erkennbar und damit grundsätzlich in die Überlegungen einzubeziehen.

Auch die Frage der Einsatzberechtigung von Spielern wurde im weiteren Verlauf des Verfahrens unter Berücksichtigung der aktuellen sportrechtlichen Rechtsprechung bewertet. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass mit dem 1. Juli ein neues Spieljahr beginnt. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Spielberechtigung sind Teil der rechtlichen Bewertung durch die zuständigen Sportgerichte.

Wir möchten an dieser Stelle aber ganz grundsätzlich festhalten: Die Sportgerichte des Fußball-Verbandes Mittelrhein entscheiden unabhängig und weisungsfrei. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Sportgerichtsbarkeit und damit auch der Integrität unseres Wettbewerbs. Es ist gerade die Aufgabe eines unabhängigen Gerichts, einen Sachverhalt auf Grundlage der geltenden Normen und der jeweils aktuellen Rechtsprechung zu bewerten und eine Entscheidung zu treffen – auch dann, wenn diese Entscheidung für einzelne Vereine schwer nachvollziehbar oder sportlich sehr belastend sein mag.

Aus unserer Sicht sollten wir uns deshalb bei der öffentlichen Bewertung des Vorgangs von der Frage lösen, ob eine Entscheidung dem einen oder anderen Verein „nützt“ oder „schadet“. Im Mittelpunkt muss vielmehr die Tatsache stehen, dass eine unabhängige Sportgerichtsbarkeit den Vorgang auf Grundlage der geltenden Regeln bewertet hat.

Auch Ihren Vorschlag einer einmaligen Aufstockung der Kreisliga A haben wir selbstverständlich zur Kenntnis genommen. Wir verstehen, dass Sie darin eine Möglichkeit sehen, die aus Ihrer Sicht entstandene Wettbewerbsverzerrung auszugleichen und den Fair-Play-Gedanken wiederherzustellen.

Gleichzeitig muss ein Präsidium bei einer solchen Entscheidung stets die Auswirkungen auf alle Vereine im Blick behalten. Eine Aufstockung würde zwar aus Sicht des SC West eine Wiederherstellung des Fair-Play-Gedankens bedeuten. Sie hätte aber zugleich Konsequenzen für andere Vereine und könnte beispielsweise dazu führen, dass sich die Zahl der Absteiger verändert. Auch diese Vereine könnten sich dann mit nachvollziehbaren Argumenten gegen eine solche Entscheidung wenden. Fairness und Chancengleichheit müssen deshalb immer aus der Perspektive des gesamten Wettbewerbs betrachtet werden und nicht ausschließlich aus der Sicht eines einzelnen Betroffenen.

Der von Ihnen angeführte Fall aus dem Jahr 2019 ist aus unserer Sicht mit der aktuellen Situation nicht unmittelbar vergleichbar. Damals lag ein völlig anders gelagerter, rechtlich letztlich nicht eindeutig aufzulösender Sachverhalt zugrunde. Im Mittelpunkt stand der sogenannte „Fall Ippendorf“ in der Kreisliga A Bonn. Nach einem Sperren- und Wertungsfehler war über Wochen hinweg ungeklärt, wer letztlich den Aufstiegsplatz in die Bezirksliga erhalten sollte. Um diesen außergewöhnlichen und unmittelbar vor Saisonbeginn noch immer ungeklärten Rechtsstreit zu beenden, wurde seinerzeit eine salomonische Lösung gefunden und die Bezirksliga-Staffel kurzfristig aufgestockt. Die Folge waren weitere rechtliche Auseinandersetzungen und sogar eine Verschiebung des Saisonstarts.

Der aktuelle Fall ist aus unserer Sicht grundsätzlich anders gelagert. Hier besteht – unabhängig von der persönlichen Bewertung der Entscheidung – eine rechtliche Entscheidung und damit eine deutlich höhere Rechtssicherheit für den weiteren Spielbetrieb.

Wir möchten zudem einen Punkt klarstellen, der uns besonders wichtig ist: Entscheidungen der zuständigen Gremien müssen nicht einstimmig getroffen werden. Dies gilt für die Vorstände und Ausschüsse ebenso wie für die Sportgerichte. Entscheidungen werden nach den hierfür geltenden demokratischen Regeln und damit grundsätzlich nach dem Mehrheitsprinzip getroffen. Dass eine Entscheidung nicht einstimmig ausfällt, ist daher zunächst kein Zeichen mangelnder Auseinandersetzung mit einem Thema, sondern Ausdruck demokratischer Entscheidungsprozesse.

Auch die von Ihnen angesprochene Zuständigkeit des Bereichs „Fair Play“ möchten wir einordnen. Fair Play ist für den Fußball-Verband Mittelrhein selbstverständlich ein zentraler Wert. Die Zuständigkeit für diesen Bereich bedeutet jedoch nicht, dass der Vizepräsident Sport oder das Präsidium in Entscheidungen eines eigenständigen Kreisspielbetriebs eingreifen kann oder darf. Der Spielbetrieb der Kreisliga A liegt in der Zuständigkeit des Fußballkreises. Der Kreis hat sich aus unserer Sicht intensiv mit Ihrem Anliegen auseinandergesetzt und eine eigene Entscheidung getroffen.

Gerade weil die Zuständigkeiten klar geregelt sind, sehen wir hier keine Möglichkeit für ein Durchgriffsrecht des Verbandes. Das ist aus unserer Sicht auch richtig und wichtig. Würde der Verband in eigenständige Entscheidungen des Kreises eingreifen, würde dies letztlich die verlässliche Zuständigkeitsordnung und damit auch den Fair-Play- und Demokratiegedanken beeinträchtigen.

Wir stehen selbstverständlich weiterhin im Austausch mit den Verantwortlichen im Kreis. Wir haben und werden Ihre Argumente und Ihre Sichtweise dabei nicht ignorieren. Die Entscheidung über die konkrete Ausgestaltung des Kreisspielbetriebs liegt jedoch beim zuständigen Kreis und nicht beim Präsidium des FVM. Eine andere Vorgehensweise würde eine Zuständigkeit des Verbandes konstruieren, die es in dieser Form nicht gibt.

Wir möchten Ihnen zugleich versichern, dass wir die Themen Fairness, Chancengleichheit und Integrität des Wettbewerbs für alle Vereine sehr ernst nehmen. Dazu gehört aber auch, dass wir Entscheidungen in ihrer jeweiligen rechtlichen und organisatorischen Zuständigkeit respektieren – selbst dann, wenn sie im Einzelfall zu unterschiedlichen Bewertungen und zu berechtigtem Unverständnis führen.

Uns ist bewusst, dass eine solche Antwort Ihre Enttäuschung möglicherweise nicht vollständig ausräumen kann. Dennoch hoffen wir, dass Sie nachvollziehen können, dass es aus Sicht des Präsidiums des Fußball-Verbandes Mittelrhein keine Möglichkeit gibt, die Entscheidung des zuständigen Kreises durch eine Weisung oder einen Eingriff des Verbandes zu korrigieren.

Abschließend möchten wir Sie noch um Verständnis dafür bitten, dass der von Ihnen direkt angeschriebene Präsident Christos Katzidis und unser Vizepräsident Sport Rudi Rheinstädtler derzeit urlaubsbedingt bis einschließlich 4. August 2026 nicht persönlich antworten können. Wir möchten Ihre Nachricht jedoch nicht unbeantwortet lassen und Ihnen daher bereits jetzt die grundsätzliche Haltung des Präsidiums des Fußball-Verbandes Mittelrhein mitteilen.

Wir danken Ihnen für Ihren offenen Austausch und für Ihr Engagement für den Amateurfußball. Auch wenn wir in der konkreten Frage zu einer anderen Bewertung kommen, ist es uns wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben und gemeinsam für einen fairen, verlässlichen und zukunftsfähigen Fußball im Fußball-Verband Mittelrhein einzustehen.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Müller

Vizepräsident Personal