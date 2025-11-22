FVI überrennt Bayreuth - Club kassiert FCM - "Dorfbuam" erlösen sich

Normalerweise hätten an diesem Regionalliga-Spieltagssamstag sechs Partien über die Bühne gehen sollen. Doch aufgrund der mehr und mehr um sich greifenden winterlichen Verhältnisse und der sich dadurch ausbreitenden Kälte sind die Begegnungen in Vilzing (gegen Würzburg Kickers), Aubstadt (gegen Greuther Fürth II) und Eichstätt (gegen Schwaben Augsburg) kurzfristig abgesagt worden.

Gekickt wurde dennoch bei frostigen Temperaturen: zum Beispiel in Aschaffenburg, wo sich im Keller-Duell die Gäste aus Hankofen-Hailing den lange herbeigesehnten Dreier - die Truppe von Trainer Tobi Beck wartete seit zehn Spielen auf einen Sieg - durch ein Last-Minute-Elfmetertor von Andreas Wagner sicherten. Aschaffenburgs Negativ-Spirale dreht sich weiter!

Im Fokus-Match des 19. Spieltags zwischen dem FV Illertissen und der SpVgg Bayreuth setzten sich die Hausherren am Ende relativ klar mit 4:0 gegen die "Oldschdod" durch, die damit die vierte Niederlage in Folge verkraften müssen. Milos Cocic netzte dabei zweimal ins Tor der Oberfranken ein. Die Bachthaler-Elf bleibt somit auch in der vierten Begegnung nacheinander ohne Niederlage.

Und Tabellenführer Nürnberg II bleibt auch gegen Aufsteiger Memmingen in der Erfolgsspur: 2:0 hieß nach 90 Minuten am Valznerweiher. Die Club-U23 festigt nun mit vier Zählern Vorsprung auf Unterhaching die Tabellenführung, während der FCM auch in der vierten Partie in Folge ohne Sieg auf Platz neun verharren muss.