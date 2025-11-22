FVI überrennt Bayreuth - Club kassiert FCM - "Dorfbuam" erlösen sich

Normalerweise hätten an diesem Regionalliga-Spieltagssamstag sechs Partien über die Bühne gehen sollen. Doch aufgrund der mehr und mehr um sich greifenden winterlichen Verhältnisse und der sich dadurch ausbreitenden Kälte sind die Begegnungen in Vilzing (gegen Würzburg Kickers), Aubstadt (gegen Greuther Fürth II) und Eichstätt (gegen Schwaben Augsburg) kurzfristig abgesagt worden.
Gekickt wurde dennoch bei frostigen Temperaturen: zum Beispiel in Aschaffenburg, wo sich im Keller-Duell die Gäste aus Hankofen-Hailing den lange herbeigesehnten Dreier - die Truppe von Trainer Tobi Beck wartete seit zehn Spielen auf einen Sieg - durch ein Last-Minute-Elfmetertor von Andreas Wagner sicherten. Aschaffenburgs Negativ-Spirale dreht sich weiter!
Im Fokus-Match des 19. Spieltags zwischen dem FV Illertissen und der SpVgg Bayreuth setzten sich die Hausherren am Ende relativ klar mit 4:0 gegen die "Oldschdod" durch, die damit die vierte Niederlage in Folge verkraften müssen. Milos Cocic netzte dabei zweimal ins Tor der Oberfranken ein. Die Bachthaler-Elf bleibt somit auch in der vierten Begegnung nacheinander ohne Niederlage.
Und Tabellenführer Nürnberg II bleibt auch gegen Aufsteiger Memmingen in der Erfolgsspur: 2:0 hieß nach 90 Minuten am Valznerweiher. Die Club-U23 festigt nun mit vier Zählern Vorsprung auf Unterhaching die Tabellenführung, während der FCM auch in der vierten Partie in Folge ohne Sieg auf Platz neun verharren muss.
Gut eine halbe Stunde mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer im Vöhlinstadion abwarten, bis es zum ersten Mal im "Oldschdod"-Gehäuse klingelte: Yannick Glessing, der auffälligste Akteur in den ersten 30 Minuten, brachte per Alleingang das Netz im Bayreuther Kasten unter. Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff dann die erste Großchance für die Gäste durch Levi Kraus, der mit einer sehenswerten Einzelaktion die komplette Illertisser Abwehrreihe durchbrechen, schließlich seine Versuch aber doch nicht in etwas Zählbares ummünzen konnte. Quasi mit dem Halbzeitpfiff erhöhten die Schwaben durch Milos Cocics verwandelten Elfer dann auf 2:0.
Nur acht Minuten nach dem Seitenwechsel setzte erneut Cocic für sein Team einen weiteren Treffer drauf - und die Messe schien gelesen. Bayreuth fand keine Mittel mehr, um noch einmal heranzukommen. Zu allem Übel verschoss Andermatt fünf Minuten vor dem Ende noch einen Foulelfmeter für die Oberfranken. Den Schlusspunkt setzte Robin Muth mit seinem ersten Saisontor in der 88. Minute. Ein absolut verdienter Sieg der Bachtahler-Elf gegen einmal mehr zu harmlose und zu schwache Bayreuther.
Lediglich zehn Minuten brauchte der Tabellenführer, um in Führung zu gehen: Nach einem hohen Eckball in den Strafraum bekam Memmingens Goalie Dominik Dewein die Kugel nicht richtig zu fassen, was Leo Eberle in Abstaubermanier dankend annahm. Kurz darauf dann der Aufsteiger mit dem Pfostentreffer und der Chance zum Ausgleich durch Nico Nollenberger. Osawe, Heß und Kirsch hätten für die Club-U23 in der Folge erhöhen können, während Mihajlovic auf der anderen Seite seine beiden Möglichkeiten vor der Pause nicht verwerten konnte.
In Hälfte zwei dann war es Tino Kusanovic, der seine Mannschaft mit 2:0 in Front brachte. Dessen Teamkollegen Chaikhoun und Rau waren drauf und dran, die Führung noch weiter auszubauen, scheiterten jedoch. Nachdem Memmingens Maximilian Dolinski in der 77. Minute mit Glatt-Rot vom Platz musste, waren sämtliche Hoffnungen bei den Gästen endgültig begraben.