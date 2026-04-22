FVH wird OL-Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen

– Foto: Foto Pfeifer, Berthold Gebhard

Der FV Fortuna 1911 Heddesheim e.V. belegt nach derzeit 24 Spieltagen den 3. Tabellenplatz in der Verbandsliga Baden und hat somit weiterhin die Möglichkeit, den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg zu erreichen. Hiermit möchten wir Sie frühzeitig darüber informieren, dass der Verein ein mögliches Aufstiegsrecht sowie eine etwaige Teilnahme an den Aufstiegsspielen nicht wahrnehmen wird.

Diese Entscheidung beruht auf strukturellen und personellen Gründen: Der derzeitige 1. Vorsitzende wird sein Amt im März 2027 aus Alters- und gesundheitlichen Gründen niederlegen und dem geschäftsführenden Vorstand künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine geeignete Nachfolgeregelung ist trotz intensiver Bemühungen derzeit nicht absehbar.

Vor diesem Hintergrund sehen wir die notwendigen organisatorischen und personellen Voraussetzungen für einen dauerhaft stabilen und geordneten Spielbetrieb in der Oberliga Baden-Württemberg als nicht gegeben an.