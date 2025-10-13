Doppelpacker: Erik Hölzl (l.), hier im Duell mit Langenbachs Hannes Kain, drehte mit seinen beiden Toren binnen drei Minuten das Spiel zugunsten der FVgg Gammelsdorf. – Foto: Lehmann

FVgg zittert sich zum Auswärtssieg – Vötting mit dem Monsterschuss Aus 30 Metern ins Kreuzeck

Gammelsdorf konnte mit etwas Glück einen Zittersieg gegen Langenbach einfahren – Dietersheim bleibt der FVgg dicht an den Fersen.

Die Freisinger Kreisklasse ist eine 50:50-Liga, in der es keine klaren Ergebnisse gibt. Dieses Wochenende war jede Partie eine enge Kiste, in der Kleinigkeiten entschieden haben. Selbst Tabellenführer FVgg Gammelsdorf brauchte eine gehörige Portion Glück, um bei Schlusslicht SV Langenbach zu gewinnen. Gestern, 15:00 Uhr SV Langenbach Langenbach FVgg Gammelsdorf Gammelsdorf 2 3 Abpfiff

SV Langenbach – FVgg Gammelsdorf 2:3 (1:0). Gammelsdorf hat nach zuletzt zwei Niederlagen wieder gewonnen, aber das war ein hartes Stück Arbeit. Der Tabellenführer wackelte in der ersten Halbzeit und hätte da auch schon richtig deutlich hinten liegen können. Bernhard Benker brachte Langenbach schnell in Führung (2.), dann gab es noch einen Aluminiumtreffer und eine Handvoll guter Chancen. Nach der Pause drehten Erik Hölzl (76./78., Elfmeter) und Mehmet Caglar (87.) binnen weniger Minuten die Partie. Langenbachs Spielertrainer Malte Keding verkürzte dann auf 2:3 (90.+1) – und anschließend hatte man in der Nachspielzeit tatsächlich noch die Chance zum 3:3. Langenbach hätte den einen Punkt verdient gehabt.

SV Dietersheim – SC Freising 2:0 (1:0). Zweimal trafen die Dietersheimer in der Nachspielzeit der beiden Halbzeiten durch Nicolas Esono Ntutum (45.+1) und Lukas Haußmann (90.+7). Für Trainer Christopher Schindler war bei dem verdienten Sieg nur ärgerlich, dass man bis zur letzten Sekunde zittern musste. Der Spielertrainer, der normalerweise einer der besten Stürmer der Liga ist, stellte sich diesmal auf der Sechs in den Dienst der Mannschaft. Aus der defensiven Mittelfeldzentrale musste er mitansehen, wie seine Mannschaft vorne immer wieder beste Einschussmöglichkeiten liegen ließ. Nichtsdestotrotz hat der Tabellenzweite seine Hausaufgaben gemacht und bleibt der FVgg Gammelsdorf damit auf den Fersen.

TSV Paunzhausen – SV Hörgertshausen 1:0 (0:0). Die Defensivmacht aus Paunzhausen lebt wieder. Gegen das Topteam aus Hörgertshausen ließ man 90 Minuten lang nichts zu und verdiente sich somit den Sieg. In der ersten Halbzeit war die Partie recht zäh mit nur ganz wenigen Torszenen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren dann Vorteile und waren mit gefährlichen Standardsituationen das eine oder andere Mal nicht weit von der Führung entfernt. Für das Tor des Tages von Tobias Kreidler brauchte es dann jedoch einen Konter, bei dem der Angreifer im Nachschuss traf (77.).

FC Neufahrn – SV Marzling 2:3 (1:1). Die Neufahrner gehören nach dem Abstiegskampf der vergangenen Saison diesmal dem Tabellenmittelfeld an, aber mit der überraschenden Heimniederlage könnte man im Bestreben um eine sorgenfreie Spielzeit wertvolle Punkte eingebüßt haben. Die schwach in die Saison gestarteten Marzlinger verlassen nach ihrem dritten Erfolg hingegen die Abstiegszone. Die frühe Führung besorgte Alexandru Dubinschi (2.), und Adrian Stamin glich für Marzling aus (28.). Dubinschi eröffnete Durchgang zwei wieder mit einem schnellen Tor (51./Elfmeter), aber mit zunehmender Spieldauer wurde Marzling stärker. Die Gäste zeigten Moral und belohnten sich spät mit den Treffern von Thomas Mäuer (88.) sowie Florian Schwager (90.). In der Schlussphase schien es, als habe Marzling noch ein paar Körner mehr im Tank.

SGT Istanbul Moosburg – TSV Eching 3:1 (1:1). Rein vom Tabellenbild her ist der TSV Eching eine graue Maus in der Kreisklasse, aber die Zebras werden immer wieder gelobt. Auch Istanbul-Trainer Dominik Gessler fand anerkennende Worte für den spielstarken Gegner nach einem sehr guten Kreisklassen-Match. Beide Teams hatten ihre offensiven Szenen, aber die Gastgeber waren konsequenter und entschlossener bei ihren Torszenen. In der ersten Hälfte brachte Daniel Mömkes den Gast in Führung (24.), und dazu hatte man einen Pfostenschuss aus spitzem Winkel. Vor der Pause glich Mahmut Yarac aus (41.). In der Schlussphase sorgten Burak Özdemir (82.) und Cihan Bildik (90.+1) für den glücklichen, aber sicher nicht unverdienten Sieg des Heimteams. Istanbul hat sich damit auf dem dritten Tabellenplatz festgesetzt, und Eching dümpelt etwas unter Wert geschlagen im Niemandsland der Liga herum. Gestern, 15:00 Uhr SpVgg Attenkirchen Attenkirchen SV Vötting-Weihenstephan SV Vötting 1 2 Abpfiff SpVgg Attenkirchen – SV Vötting 1:2 (0:1). Mit dem dritten Saisonsieg haben die Vöttinger ihren schlechten Ligastart wieder repariert und sind nahe dran am großen Mittelfeld der Liga. Vor allem in der ersten Halbzeit war die große Qualität des SVV nicht zu übersehen. Mittlerweile hat man dort weitestgehend den gesamten Kader zur Verfügung und verdiente sich den Erfolg beim Aufsteiger. Colin Klameth brachte die Gäste in Front (10.), und Michael Huber gelang kurz nach Wiederbeginn der Ausgleich (48.). Bis etwa zur 70. Minute drängten die Gastgeber auf ihren Führungstreffer, aber in der Schlussphase wurde Vötting noch einmal stärker. Der letzte Kracher der Partie war dann ein Monsterschuss von Bibek Santoshi, der aus 30 Metern im Kreuzeck einschlug (90.+2). Vötting ist damit mit drei Siegen und fünf Niederlagen weiterhin ein „Unentschieden-Verweigerer“.