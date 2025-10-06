FVgg Gammelsdorf verliert deutlich und spürt Druck der Verfolger

FVgg Gammelsdorf – SV Dietersheim 1:4 (1:2). Längst hat die Liga gelernt, dass man dem Aufsteiger Dietersheim alles zutrauen muss. Und dieser Sieg in Gammelsdorf war ein Statement. Allerdings musste man in der ersten Hälfte einige kritische Momente überstehen. FVgg-Trainer Alfons Deutinger war nach dem Spiel noch geschockt: „Wir standen siebenmal ganz alleine vor dem Tor. Sechsmal haben wir danebengeschossen – und Nummer sieben war der Ausgleich.“ Michael Hösl machte das 1:1 (34.). Zuvor hatte Georg Janowski die Gäste in Führung gebracht (24.). Nach der Pause wurden die Dietersheimer stärker, die Partie war nun offener. Und der SVD brauchte nicht so viele Chancen wie die Gastgeber, um jubeln zu dürfen. Walace Rodrigues Viana verwandelte bereits in der Schlussminute von Durchgang eins einen überflüssigen Elfmeter (45.) und legte dann doppelt nach (78./90.+6). Dietersheim hat nun als Nummer drei der Liga den Abstand zum Spitzenreiter auf zwei Zähler verkürzt.

Die FVgg Gammelsdorf ist in der Kreisklasse Freising wieder bei den Leuten. Nach zwei Niederlagen in Serie mit satten sieben Gegentoren bleiben die Grün-Weißen zwar Tabellenführer, nun allerdings trennen die Spitzenteams nur noch wenige Punkte.

SV Hörgertshausen – SV Langenbach 3:0 (0:0). Hörgertshausen ist nach diesem Dreier härtester Verfolger der Gammelsdorfer. Eine Glanzleistung lieferte der SVH gegen Langenbach aber wahrlich nicht ab. In einer mittelprächtigen Partie hielten die Gäste mehr als eine Stunde lang das Null-Null. Unter dem Strich geht der Sieg des Platzvereins allerdings schon in Ordnung. Hörgertshausen war besser, hatte mehr Torchancen und traf dann auch durch Luis Buchner (68./Elfmeter), Julian Radlmaier (79.) und Michael Hobmaier (90.+3) dreimal. Während die Gastgeber den glanzlosen Arbeitssieg mitnahmen, befindet sich Langenbach als neues Schlusslicht der Liga in einer ziemlich schwierigen Lage.

SC Freising – SpVgg Mauern 1:4 (1:2). Die VG Mauern rockt jetzt so richtig die Kreisklasse. Die Phalanx mit Gammelsdorf (1.), Hörgertshausen (2.) und Mauern (4.) durchbricht nur der Tabellendritte Dietersheim. Die SpVgg siegte dank der Treffer von Sven Öchsner (28./75.) und Elias Hölzl (60.) am Ende auch in der Höhe völlig verdient. Den Freisingern unterlief zunächst ein schnelles Eigentor (Urgandokur/9.), nach dem 1:2-Anschlusstreffer (Fatih Masat/40.) hatte der Sportclub aber durchaus Chancen auf mehr. Bei einem Angriff in Überzahl hätten die Gastgeber eigentlich ausgleichen können. Letztlich hat sich Mauern aber den Dreier verdient, weil der Aufsteiger giftiger, aggressiver und torgefährlicher war.

TSV Paunzhausen – SGT Istanbul Moosburg 1:1 (0:0). „Vor dem Spiel hätte ich das Unentschieden sofort unterschrieben“, sagte der Paunzhausener Trainer Asim Sarajlic, „aber jetzt ärgere ich mich total“. Denn: Erst in der 93. Minute glichen die Gäste aus. Spielertrainer Dominik Gessler verwandelte einen Handelfmeter. Zuvor hatte Elias Hödl für das Verhindern einer klaren Torchance Rot gesehen. Istanbul machte über die 90 Minuten Dauerdruck und verdiente sich in der Summe den späten Glücksmoment. Die Paunzhausener lieferten allerdings ebenfalls ein richtig gutes Spiel ab – besonders in der Defensive. Nach einem klasse ausgespielten Konter hatte Tobias Kreidler die Gastgeber in Führung gebracht (63.). Nach vielen Problemen und ungewöhnlich vielen Gegentoren in den vergangenen Wochen war das nun wieder ein Auftritt, der den Paunzhausenern Hoffnung für die Zukunft machen sollte.

SV Vötting – TSV Eching 3:2 (2:1). Fast 500 Tage dauerte die Leidenszeit des SV Vötting, bis man wieder ein Ligaspiel gewann. Das war vor zwei Wochen. Nun, mit dem zweiten Sieg gegen Eching, bringt der Freisinger Club die Kreisklasse zum Staunen. Nach der schnellen Führung der Gäste (Daniel Mömkes/7.) trafen die Vöttinger dreimal durch Denis Huljina (24.), Clement Siegenthaler (30.) und Adrian Berlinghoff (54.). Das Anschlusstor der Zebras durch Florian Kappauf (90.+5) kam etwas zu spät. Überraschend und nicht unverdient fuhren die Vöttinger diesen Dreier ein – mit der Folge, dass in Eching mal wieder der Haussegen schief hängt. „Das war unsere schlechteste Saisonleistung“, schimpfte Coach Miljan Prijovic. Sein Team ließ beste Chancen liegen, hatte laut dem Trainer aber auch eine schlechte Einstellung. Dazu kommen weiter Ausfälle und eine unbefriedigende Trainingsbeteiligung. Die Vöttinger haben mit dem Sensationscoup die Rote Laterne nach Langenbach weitergereicht.

SV Marzling – SpVgg Attenkirchen 2:1 (1:1). Die Marzlinger haben am Samstag genau hingesehen, als Luis Diaz beim Bayern-Überfallangriff in Frankfurt nach 15 Sekunden traf. Ähnlich startete man ins eigene Spiel, aber Thomas Mäuer schoss nach 13 Sekunden drüber. Attenkirchen scheiterte kurze Zeit später am Innenpfosten (5.). Tobias Duffner besorgte dann die Marzlinger Führung (21.) und Matthias Kiermeier den Ausgleich (32.). Dann dauerte es bis zur Schlussminute, als der Siegtreffer durch Florian Schwager fiel. Das war natürlich glücklich, aber nicht ganz unverdient. Bei einer Punkteteilung hätten sich beide Teams allerdings ebenfalls nicht beschweren können. „Dieser Sieg tut uns so richtig gut“, sagte der Marzlinger Trainer Jochen Jürgens.

BC Uttenhofen – FC Neufahrn 1:2 (0:0). In der vergangenen Saison steckten die Neufahrner im Tabellenkeller fest und mussten bis zum letzten Spieltag um den Ligaverbleib zittern. Nach dem dritten Saisonsieg pirscht man sich nun an die Spitze heran. Zu Primus Gammelsdorf sind es nur vier Zähler Rückstand. Der Sieg in Uttenhofen ging vollkommen in Ordnung, wobei man es auch leichter hätte haben können. In der torlosen ersten Hälfte ließ der FCN zwei Topchancen liegen. Nach dem Seitenwechsel trafen die Gastgeber mitten in eine Neufahrner Druckphase hinein (Riggelsen/63.). Doch Erik Ogbebor brachte Neufahrn mit seinem Doppelschlag (66./85.) wieder auf Siegkurs. So hat sich der Ausflug in den Landkreis Pfaffenhofen doch noch gelohnt.