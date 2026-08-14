FVgg Gammelsdorf gegen SV Marzling: Das Duell der neuen Trainer

Marzlings neuer Trainer: Markus Eberl (45) coachte zuletzt den TSV Rohrbach. – Foto: SVM

In der Kreisklasse 3 starten einige Mannschaften mit neuen Trainern in die Saison. Zum Auftakt treffen mit Gammelsdorf und Marzling zwei Teams aufeinander, die beide einen neuen Coach haben.

Neun der 14 Mannschaften in der Kreisklasse 3 waren schon in der vergangenen Saison mit von der Partie. Die große Besonderheit in der an diesem Wochenende beginnenden Spielzeit sind nicht die fünf neu dazugekommenen Teams, sondern, dass es bei den neun in der Klasse verbliebenen Clubs fünf neue Übungsleiter gibt. Lediglich vier Vereine – Dietersheim, Langenbach, die SGT Istanbul Moosburg und der SC Freising – sind mit dem gleichen Coach in der Liga geblieben. Bei der Begegnung FVgg Gammelsdorf gegen SV Marzling (Sonntag, 14.30 Uhr) spielen zwei Teams mit neuen Trainern gegeneinander.

Der neue Coach in Gammelsdorf ist eigentlich ein alter Bekannter: Christoph Hösl steht bereits seit 2021 bei den Grün-Weißen in der Verantwortung. Erst trainierte er die Mannschaft zusammen mit Tobias Weinzierl und danach gemeinsam mit Alfons Deutinger. Im Sommer trennten sich Deutinger und der Verein im beiderseitigen Einvernehmen – nach einer Saison, die man sich anders vorgestellt hatte. Anfangs marschierte Gammelsdorf als Tabellenführer vorne weg – und am Ende geriet man noch in den Abstiegskampf hinein. „Ich habe hier ja schon alles mitgemacht“, sagt Christoph Hösl. „Ich war auch zweimal bei der Abstiegsrelegation dabei.“

Nun ist Hösl der hauptverantwortliche Spielertrainer. Und er ist guter Dinge, dass seine Elf am Ende der Runde nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Den Absturz in der zweiten Saisonhälfte 2025/26 kann sich der 37-Jährige leicht erklären: Die Mannschaft hatte körperliche Probleme. „Jetzt haben wir einen anderen Fitnesszustand“, sagt der Coach nach einer Vorbereitung, in der das Team hart gearbeitet hat, ohne das Rad neu zu erfinden. Er weiß, dass die FVgg an guten Tagen weiterhin in der Lage ist, für ein Offensivfeuerwerk mit vielen Toren zu sorgen. Der Angriff ist mit Neuzugang Elias Hölzl nun noch breiter aufgestellt. Er ist ein Gammelsdorfer, der zuletzt ein Jahr beim Nachbarn in Mauern spielte.

Gegner Marzling dagegen hat einen neuen Coach, den man im Landkreis Freising noch gar nicht kennt. Von 2022 bis 2024 betreute Markus Eberl (45) den TSV Rohrbach in der Bezirksliga. Jetzt stieg er nach einem Jahr Pause wieder ins Trainergeschäft ein. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt er nach der Vorbereitung mit seinem neuen Team. „Wir haben sehr intensiv gearbeitet – körperlich, aber vor allem auch inhaltlich.“

Vor dem Auftaktspiel schieben sich beide Vereine die Favoritenrolle zu. Hösl sieht Marzling im Vorteil. Auf der anderen Seite spricht Coach Eberl von einer Standortbestimmung in den ersten 180 Liga-Minuten: „Mit Gammelsdorf und Hörgertshausen bekommen wir es gleich mit zwei Mannschaften zu tun, die für mich am Ende sicher vorne dabei sein werden. Gammelsdorf hat eine sehr überzeugende Vorbereitung gespielt. Da haben wir also gleich einen richtigen Härtetest.“