FVgg 03 Mombach kämpft ums Überleben

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der FVgg 03 Mombach. Zum Mainzer B-Klassisten hat uns Dominik Moser, Trainer bei den Mombachern, folgende Informationen übermittelt.

"Die Hinrunde verlief nicht wie erhofft, da wir mit vielen Verletzten und Langzeitzurlaubern zu kämpfen hatten. Daher konnten wir in einigen Situationen schlecht oder gar nicht reagieren und hatten immer wieder mit Engpässen für den Kader zu kämpfen. Gerade auf der Torwartposition, die ich dann an einigen Spieltagen selbst auffüllen musste."

"Die Trainingsbeteiligung war im Durchschnitt recht gut. Gegen Ende hin wurde es weniger. Die Konstanz und das Abschalten nach Fehlern war unser Problem, das lief leider nicht so gut. Wir hatten gute Spiele und sehr schlechte Spiele. In den knappen Spielen scheiterte es meistens an der Chancenverwertung."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Wir sind auf der Suche nach Verstärkung in allen Bereichen, was sich nicht sehr einfach gestaltet. Wir planen mit einigen Rückkehrern und hoffen so in eine gute Vorbereitung gehen zu können. Leider werden uns aber auch sicher zwei Spieler aufgrund endender Langzeit-Praktika wieder verlassen."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Die Ziele sind mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde um uns von den Abstiegsrängen Absätzen zu können. Ich habe die Mannschaft im Sommer übernommen. Ich komme aus einer anderen Liga. Es ist ein langer Lernprozess, auch für mich, aber ich habe großes Vertrauern in die Jungs. Sie geben im Training immer Vollgas. Wir müssen es Sonntags nur auf den Platz bekommen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Ich denke Nackenheim wird das Rennen machen. Nicht nur weil ich das Trainer-Team sehr gut kenne, sondern auch weil sie einen guten Offensiv-Fußball spielen. Es ist ein Kopf an Kopf rennen da oben und schwer einzuschätzen. Nackenheim, Essenheim und Ebersheim werden es denke ich unter sich ausmachen.

Wer absteigt ist immer schwer zu sagen, da es viele Faktoren geben kann die hier eine Rolle spielen. Ich weiß nur, dass die Jungs und ich mit meinem Trainerkollegen alles geben werden, das es nicht Mombach 03 wird."

