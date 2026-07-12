FVE wird mit der Ü32- und der Ü40-Mannschaft Badischer Meister

FV Ettlingenweier – FC Heidelsheim 3:1

Im Finale traf der FVE auf den FC Heidelsheim und setzte sich knapp mit 3:1 durch. Damit sicherte sich die Ü32 des FVE bereits zum vierten Mal in Folge den Titel des Badischen Meisters.

In einem spannenden Endspiel übernahm der FVE von Beginn an die Spielkontrolle und verzeichnete deutlich mehr Ballbesitz. Die Mannschaft konnte das eigene Spielkonzept weitgehend umsetzen, musste jedoch stets auf die gefährlichen Konter des FC Heidelsheim achten. Die Gäste standen tief in der eigenen Hälfte und schalteten bei Ballgewinn blitzschnell um.

Mitte der ersten Halbzeit brachte Vincent Schmidt den FVE verdient mit 1:0 in Führung. Die Freude währte jedoch nur wenige Sekunden, ehe Heidelsheim einen seiner gefährlichen Gegenstöße erfolgreich zum 1:1-Ausgleich abschloss.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild: Der FVE bestimmte das Spielgeschehen, während der Gegner immer wieder durch schnelle Umschaltsituationen gefährlich wurde. In der 65. Minute sorgte schließlich Jannik Rolf mit dem viel umjubelten 2:1 für die erneute Führung. Als der FC Heidelsheim in der Schlussphase alles nach vorne warf, machte Dominic Mai in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 3:1 endgültig alles klar.

Trotz des am Ende verdienten Erfolgs blieb die Partie bis in die Schlussminuten spannend, da Heidelsheim immer wieder zu guten Torchancen kam. Umso höher ist der Titelgewinn einzuschätzen, denn dem FVE stand nach eigener Einschätzung die bislang stärkste Ü32-Mannschaft auf badischer Ebene gegenüber.

Mit dem Gewinn der Badischen Meisterschaft qualifizierte sich der FVE für die Süddeutsche Meisterschaft, welche am 25. und 26. Juli beim 1. FC Altdorf nahe Nürnberg ausgetragen wird.

Ü40-Meisterschaft