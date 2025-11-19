FVE mit Hoffnung nach der Pause – Bentley-Baxter Bahn mit Hattrick

Der FV Bonn-Endenich durfte vom großen Pokalabend träumen, doch am Ende setzte sich Favorit Alemannia Aachen klar durch. Ein starker Beginn nach der Pause reichte dem Landesligisten nicht – am Ende gewann die Alemannia mit 7:1.

Der große Pokalabend im Sportpark Nord endete für den FV Bonn-Endenich mit einer lehrreichen, aber letztlich klaren Niederlage. Gegen den Drittligisten Alemannia Aachen unterlag der Landesligist im Achtelfinale des Bitburger-Mittelrheinpokals mit 1:7 (0:2). 1.417 Zuschauer sahen eine Begegnung, in der Endenich nach der Pause kurz Hoffnung schöpfte, ehe die Alemannia das Tempo entscheidend anzog.

Alemannia-Trainer Mersad Selimbegovic hatte sein Team im Vergleich zum Ligaspiel deutlich rotiert – nur drei Spieler blieben in der Startelf. Doch die Schwarz-Gelben brauchten keine Anlaufzeit. Bereits nach 9 Minuten setzte sich Niklas Castelle im Strafraum durch und vollendete technisch stark zum 0:1. Bereits im Vorfeld verpasste Wriedt im Zentrum nur knapp (5.).

Im Anschluss zielte Florian Heister nach Richter-Flanke zu hoch (11.) und auch Pierre Nadjombe sowie Kwasi Wriedt verpasseten es die Führung auszubauen (18./33.). FV-Keeper Malte Eisberg verhinderte mit einer starken Parade gegen Castelle zunächst das zweite Tor (38.). Doch kurz vor der Pause war auch er machtlos, als Mehdi Loune einen Distanzschuss perfekt unten links versenkte (43.).

Maier lässt Endenich hoffen – danach übernimmt Aachen

Nach dem Seitenwechsel erwischte der FVE den besseren Start. Erst lenkte Aachens Torwart Tom Hendriks einen Kopfball über die Latte (49.), kurz darauf jubelte Endenich tatsächlich: Nick Maier blieb nach einem Traumpass von Ilias Sereke eiskalt und stellte auf 1:2 (56.).

Es war die beste Phase der Dogan-Elf – und gleichzeitig die letzte.

Aachen übernahm wieder die Kontrolle und erhöhte nach einem langen Einwurf durch Mika Schroers, der den Ball per Kopf über Eisberg hob, auf 1:3 (78.).

Bentley Baxter Bahn zerstört alle Hoffnungen – Hattrick in acht Minuten

Dann folgte der große Auftritt des eingewechselten Bentley Baxter Bahn. Zwischen der 82. und 90. Minute erzielte der Offensivspieler einen lupenreinen Hattrick. Den Schlusspunkt setzte Marc Richter, ebenfalls per Strafstoß, in der Nachspielzeit (90.+2).

Verdienter Sieg eines abgeklärten Favoriten

Aachen dominierte über weite Strecken die Partie und nutzte die Schwächephasen des FVE konsequent aus. Der kurzzeitige Anschluss durch Maier ließ den Gastgeber kurzzeitig vom Coup träumen, doch die Hoffnung währte nur kurz.

Die Selimbegovic-Elf steht damit verdient im Viertelfinale, das im Februar ausgetragen wird. Für Endenich geht der Blick nun wieder zurück in den Ligaalltag – und auf die positiven Momente, die der große Pokalabend trotz des Ergebnisses bot.