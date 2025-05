FVE II verpasst Last-Minute-Punktgewinn – Bittere Niederlage in Beiert

Die Gäste kamen in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel. Beiertheim agierte wacher, während der FVE II in vielen Situationen zu zögerlich und fehleranfällig wirkte. Dennoch gelang kurz vor dem Pausenpfiff der Führungstreffer: In der 43. Minute vollendete Paul Müller einen der wenigen gelungenen Angriffe zur 1:0-Führung. Die Freude darüber währte jedoch nur kurz. Nur zwei Minuten später glich der SVK durch einen verwandelten Foulelfmeter aus – 1:1. Die Verunsicherung des FVE II nutzten die Gastgeber eiskalt aus: Nur weitere zwei Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Gäste – 2:1 für Beiertheim.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Ettlingenweier mehr Einsatz und Moral. Die Mannschaft kam besser in die Zweikämpfe und erarbeitete sich einige Torchancen, blieb aber lange ohne zählbaren Erfolg. Erst in der Nachspielzeit durfte der FVE II noch einmal hoffen: Ein Strafstoß in der 92. Minute wurde von Max Knab sicher zum 2:2 verwandelt. Doch das Drama nahm kein gutes Ende für die Gäste. In der 94. Minute konnte ein Klärungsversuch im eigenen Strafraum nicht konsequent zu Ende gespielt werden – Beiertheim nutzte die Unordnung und erzielte das 3:2.

Eine mehr als bittere Niederlage für den FV Ettlingenweier II, der trotz aufopferungsvollem Kampf in der zweiten Halbzeit erneut punktlos bleibt. Der Druck im Abstiegskampf steigt weiter.