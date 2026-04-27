FVE-Doppelpack: Dogan und Top-Torjäger Degenhart kommen Regionalliga-Erfahrung für die Abwehr – Endenich sichert sich zudem Knipser von Ligakonkurrent Spich. von red · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser

Tarik Dogan hat eine Bonner Vergangenheit und wechselt von Eintracht Hohkeppel zum FVE. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Der FV Bonn-Endenich bastelt weiter mit Hochdruck am Kader für die neue Spielzeit. Nach den jüngsten Verpflichtungen präsentiert der Landesligist nun zwei weitere Neuzugänge für das Team von Serhat Dogan: Während mit Tarik Dogan ein erfahrener Abwehr-Mann für die Defensive kommt, schließt sich mit Jonas Degenhart einer der treffsichersten Stürmer der Liga den Endenichern an.

Abwehr-Kante: Tarik Dogan kehrt nach Bonn zurück Mit Tarik Dogan wechselt ein Innenverteidiger zum Landesligisten, der mit seinen 29 Jahren bereits fast alles gesehen hat, was der Fußball am Mittelrhein zu bieten hat. 193 Spiele in der Mittelrheinliga sowie Einsätze in der Regionalliga West für den Bonner SC stehen in der Vita des 1,87 Meter großen Rechtsfußes. Dogan, der in der Jugend beim Bonner SC und dem Wuppertaler SV ausgebildet wurde, trug bereits die Trikots vom VfL Alfter, dem Siegburger SV und dem FC Hennef 05. Aktuell läuft er noch für den Regionalliga-Aspiranten Eintracht Hohkeppel auf. Der Weg nach Endenich war kurz: Trainer Serhat Dogan stellte den Kontakt her, danach ging alles ganz schnell.

Sportdirektor Markus Köppe lässt keinen Zweifel an der Bedeutung dieses Transfers: „Tarik ist ein Spieler, der alles mitbringt, was wir uns für unsere Defensive wünschen. Er ist extrem präsent, bringt eine unglaubliche Ruhe und Klarheit in sein Spiel und hat gleichzeitig diese Aggressivität, die du auf dem Platz brauchst. Dazu kommt seine Mentalität – er will gewinnen, in jeder Einheit, in jedem Spiel. Genau solche Typen suchen wir. Was mir besonders wichtig ist: Tarik passt nicht nur sportlich perfekt zu uns, sondern auch menschlich. Er wird unsere Mannschaft auf und neben dem Platz bereichern. Wir freuen uns riesig, dass er sich für unseren Weg entschieden hat.“ Auch der Neuzugang selbst brennt auf die Aufgabe im Bonner Westen: „Der Kontakt zum FVE war von Anfang an sehr offen und ehrlich. Über Serhat ist das Ganze schnell entstanden und in den Gesprächen mit Markus habe ich sofort gemerkt, dass hier ein klarer Plan und eine große Ambition dahinterstecken. Ich hatte direkt ein sehr gutes Gefühl, weil nicht nur über Fußball gesprochen wurde, sondern auch darüber, wie man gemeinsam etwas entwickeln kann. Genau das hat mich überzeugt. Ich habe richtig Bock auf die Aufgabe, auf die Mannschaft und darauf, hier meinen Teil zum Erfolg beizutragen.“

Jonas Degenhart vom 1. FC Spich verstärkt den Angriff des FV Bonn-Endenich. – Foto: FVE