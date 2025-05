FVE-Damen sichern sich den Klassenerhalt in der Verbandsliga

Am vergangenen Sonntag gelang dem FV Ettlingenweier ein wichtiger Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt. Mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen die SG HD-Kirchheim machte das Team den Verbleib in der Verbandsliga endgültig klar.

Beide Mannschaften starteten konzentriert in die Partie, doch die Gastgeberinnen zeigten von Beginn an, dass sie die drei Punkte unbedingt wollten. Bereits in der 10. Spielminute ging der FVE in Führung: Ein Freistoß prallte von der Torfrau ab und Nicole Günter traf im Nachschuss zum 1:0.