FVE-Coach Ochs: "Von einem Brustlöser wollen wir noch nicht sprechen“

Für den FV Bonn-Endenich geht es am Freitagabend in der Mittelrheinliga zum formstärksten Team des Jahres: Der FC Wegberg-Beeck hat 2025 noch kein Spiel verloren und steht mit 38 Punkten auf Platz drei der Tabelle. Das Hinspiel war für Endenich ein Debakel: Mit 2:6 unterlag man dem Regionalliga-Absteiger im eigenen Stadion. Umso wichtiger war der 1:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Fortuna Köln II, der das Selbstvertrauen zurückbringen soll.