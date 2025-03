FVE bezahlt verdienten Heimsieg teuer!

Gleich zu Beginn sahen die vielen Zuschauer ein rassiges und rasantes Landesligaspiel mit viel Tempo. Nach 3 Minuten jedoch verletzte sich bereits Patrick Schneider und musste vom Feld. Noch in Unterzahl sorgte Nico Lehn nach einer starken Einzelaktion für das 1:0, nachdem er den Ball über 30 Meter vorantrieb und schließlich gekonnt aus 16 Metern mit links ins kurze Eck trocken abschloss. Auch in der Folge hatte der FVE einige Chancen, ließ diese jedoch teilweise fahrlässig liegen. Nach etwas mehr als 20 Minuten die nächste Hiobsbotschaft, auch Max Schweickert musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Das Spiel ging weiter hin und her, viele intensive Zweikämpfe und viele Umschaltsituationen auf beiden Seiten. Bis auf einen Schuss aus 12 Metern ließ der FVE auch keine Großchancen für den Gegner zu. Kurz vor der Pause wurde es dann noch schlimmer für den FVE, Torhüter Dominik Kutija verletzte sich bei einem Abstoß leider schwer am Oberschenkel und musste auch ausgetauscht werden, für ihn kam unser FVE-Eigengewächs Jannis Heiser, der etatmäßige Torhüter der 2. Mannschaft. Dies tat der Mannschaft jedoch keinen Abbruch und so konnte Jascha Pollok mit dem Pausenpfiff, nach einem super vorgetragenen Spielzug zum 2:0 für den FVE erhöhen. Auch in Halbzeit zwei wurde das Tempo nicht langsamer, man merkte, dass beide Mannschaften voll im Saft stehen. Der FC Ersingen wurde jedoch etwas gefährlicher als noch im ersten Durchgang und hatte in der Anfangsviertelstunde zwei gute Einschussgelegenheiten, die sie nicht nutzen konnten. In Minute 67 war es dann jedoch so weit, als der gegnerische Stürmer frei vor Torhüter Heiser auftauchte und zum 2:1 verkürzen konnte. In der Folge hatte auch der FVE einige Kontermöglichkeiten, die entweder zu schlampig zu Ende gespielt wurden oder die notwendige Präzision im Abschluss fehlte. Man hätte den Sack viel früher zu machen müssen, doch dann kam es, wie im Fußball so oft schon gesehen, wie es kommen sollte und der Schiedsrichter entschied in der 88. Minute auf Strafstoß für die Gäste und zusätzlich auf eine gelb-rote Karte für den FVE. Spielertrainer Timo Brenner trat zum Elfmeter an und scheiterte an unserem Keeper Jannis Heiser, in seinem 2. Landesligaspiel, der den Ball aus dem Eck fischte und somit die Führung rettete. In der Nachspielzeit wiederrum sorgte dann der gegnerische Keeper für ein Highlight, indem er mit dem Ball in der Hand unseren Spieler Jascha Pollok unnötigerweise wegstieß und damit einen Elfmeter für den FVE verursachte. Diesen verwandelte Kapitän Kevin Schwarzbäcker souverän zum 3:1 Endstand, der Unparteiische pfiff direkt danach ab.

Eine starke Teamleistung sicherten dem FVE den dritten Erfolg in Serie. Leider musste man diesen Sieg mit 3 verletzten Spielern teuer bezahlen, wir wünschen allen eine schnelle Genesung und gute Besserung, damit ihr bald wieder auf dem Platz stehen könnt!