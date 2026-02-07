FVD setzt Vorbereitung mit Heimsieg fort

Sechs Tage nach dem frühen Aus beim Hallenmasters hat RPS-Oberligist FV Diefflen die Vorbereitungsserie mit einem Testspiel gegen den Schröder-Saarlandligisten SC Reisbach fortgesetzt. Auf dem heimischen Kunstrasen gab es einen 3:0 (2:0)-Erfolg für das Team von Trainer Thomas Hofer.

Der RPS-Oberligist FV Diefflen hat das frühe Aus beim Hallenmasters anscheinend gut weggeszeckt. Am Samstag gab es auf dem Kunstrasenplatz am Friedhofsweg einen 3:0 (2:0)-Heimerfolg über den Schröder-Saarlandligisten SC Reisbach. Vor der Pause gelang Ukyo Kagami ein Doppelschlag (7. und 33.), nach dem Wechsel konnte Steven Gross in der 65. Minute noch den Treffer zum Endstans nachlegen. Am kommenden Samstag, 14. Februar, kommt es an gleicher Stelle um 13 Uhr zum nächsten Test, dann ist der FV 09 Schwalbach, der ebenfalls in der Schröder-Saarlandliga spielt, zu Gast auf dem Babelsberg