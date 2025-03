FVB schafft verdienten Ausgleich in der Nachspielzeit Verlinkte Inhalte KL A Süd Offenburg Biberach Kirnbach

Auf dem schmalen Kunstrasen entwickelte sich ein wahres Kampfspiel. Kirnbach musste zwingend punkten, um aus dem Abstiegskeller zu kommen. Bereits in der 6. Minute gelang Kirnbach der 1:0 Führungstreffer durch Göpferich. Einen lang geschlagenen Ball erlief er sich, umspielte FVB Abwehrrecke Johannes Beck und schoss aus 13 m unhaltbar zum 1:0 ein. Der FVB schüttelte sich kurz und wollte den Ausgleich erzielen, man versuchte es mit spielerischen Mitteln, erspielte sich aber kaum nennenswerte Torchancen. In der 42. Minute lag der Ausgleich in der Luft, aber Pascal Eble konnte Kirnbachs Torhüter aus 6 m nicht überwinden. Kurz danach entschied Schiedsrichter Martin Klimm auf verbotenen Rückpass auf den FC Torwart. Den fälligen Freistoss setze Nico Schlieter aus 8 m an den Kirnbach Innenpfosten. Pech für den FVB. So ging man mit 0:1 Rückstand in die verdiente Halbzeitpause. Der FC Kirnbach kam gestärkt aus der Halbzeitpause und drängte natürlich auf das 2:0. Beim FVB war vieles Stückwerk und kaum nennenswerte Torabschlüsse. FVB Keeper Andre Schmieder, der für den erkrankten Kevin Frey im Tor stand, machte zwei sehr gute Torchancen Kirnbachs zunichte und hielt den FVB weiterhin im Spiel. In der 62. Minute verhinderte FC Keeper Bucholz mit einer tollen Parade das 1:1. Einen Totzke Kopfball aus 5 m hielter glänzend. In der 69. und 83. Minute dezimierte sich der FVB durch eine gelb/rote Karte für Marvin Mattes und eine rote Karte für Nico Schlieter. Jetzt hatte der FC Kirnbach alle Trümpfe in der Hand den Heimsieg einzutüten, doch der FVB zeigte mit 9 Mann eine super Moral und warf alles nach vorne. In der 95. Minute gelang Marvin Totzke nach langem Einwurf von Johannes Beck der viel umjubelte 1:1 Ausgleich - Wahnsinn. Insgesamt gesehen geht das Ergebnis in Ordnung, der FVB haderte mit dem Schiedsrichter, der FC Kirnbach mit sich selbst!