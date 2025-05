FV zeigt Moral und Willen

Es waren sich am Samstag in der Cteam Arena alle einig, die Mannschaft hat im Spiel gegen den SSV Reutlingen Moral und Willen bewiesen, dass Ruder im Oberligaabstiegskampf nochmals herumzureißen und hätte FV Torhüter Ramon Castelucci, bei seinem Ausflug in den Reutlinger Strafraum beim 1:1 kurz vor Spielende, mit dem Kopf nicht die Latte sondern das Tor getroffen, der Jubel auf Ravensburger Seite wäre sicherlich grenzenlos gewesen.

Somit müssen sich die FV Kicker zwar nur mit einem Punkt begnügen, aber die abgelieferte Leistung berechtigt dazu, weiterhin positiv in die restlichen Spiele zu blicken. Die Nachfolger auf der FV Bank, Rahman Soyudogru und Kevin Kraus, samt spielendem Co-Trainer Nicolas Jann, haben offensichtlich nach dem Aus von Martin Braun, die richtigen Worte an die Mannschaft gerichtet.

Bereits am Freitag tritt der FV beim FC Nöttingen an, auch hier rechnet sich das neue FV Dreigestirn an der Linie und auf dem Platz einiges aus.