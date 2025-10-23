 2025-10-15T11:43:40.576Z

FV Wüstenrot zu Gast beim TSV Lehrensteinsfeld

Kreisliga B4 Franken
Wüstenrot
L´steinsfeld

*** 9. Spieltag ***

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Lehrensteinsfeld
FV Wüstenrot
15:00

Sonntag 15 Uhr

TSV Lehrensteinsfeld vs. FV Wüstenrot

Am Sonntag gastiert unser FV Wüstenrot beim Tabellenschlusslicht in Lehrensteinsfeld.

Die Zielsetzung ist klar.

Ein Auswärtssieg soll her.

Der TSV stellt mit 55 Gegentoren die bislang schlechteste Defensive der Liga.

Bislang ist der TSV noch punktlos in der aktuellen Spielzeit.

Die Favoritenrolle ist somit klar verteilt, dennoch darf man keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen.

Deshalb heißt es als Einheit in Lehrensteinsfeld über 90 Minuten ans Limit zu gehen.

Über zahlreiche Unterstützung in Lehrensteinsfeld würden wir uns natürlich sehr freuen.

Euer

FV Wüstenrot

23.10.2025, 23:48 Uhr
Michael Panzer