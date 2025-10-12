FV Wüstenrot will in Untergruppenbach punkten

Morgen sind wir zu Gast beim TSV Untergruppenbach.

Untergruppenbach steht gegen den FV Wüstenrot eine schwere Aufgabe bevor. Den ersten Saisonsieg feierte der TSV Untergruppenbach vor Wochenfrist, gegen den TSV Lehrensteinsfeld (7:2). Letzte Woche gewann der FV Wüstenrot gegen SV Sülzbach II mit 5:0. Somit nimmt der FV Wüstenrot mit 15 Punkten den dritten Tabellenplatz ein.

TSV Untergruppenbach rangiert mit vier Zählern auf dem zehnten Platz des Tableaus.

Nur einmal gab sich der FV Wüstenrot bisher geschlagen.

Die Offensive des FV Wüstenrot kommt torhungrig daher. Über 3,67 Treffer pro Match markiert der FV Wüstenrot im Schnitt.

Gegen den FV Wüstenrot erwartet TSV Untergruppenbach somit eine hohe Hürde.

Dennoch wird auch dieses Auswärtsspiel kein Selbstläufer für unseren FVW.

Kommt zahlreich nach Untergruppenbach und unterstützt unsere Mannschaft beim Ziel "Auswärtssieg".

Nur der FVW!

#diemachtausdemwald #wirfüreuchundihrfüruns