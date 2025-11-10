 2025-10-30T14:25:35.653Z

FV Wüstenrot verliert sein Heimspiel gegen Dimbach

*** Erneute Heimniederlage ***

Gestern, 14:30 Uhr
FV Wüstenrot
SV Dimbach
1
3
Abpfiff

FV Wüstenrot 1:3 (0:1) SV Dimbach

Tore:

0:1 Djilali Bouidia 36', 0:2 Florian Göppele 46', 0:3 Djilali Bouidia 52' 1:3 Jan Kafka 86'

Unser FVW verliert sein Heimspiel gegen den SV Dimbach mit 1:3.

Eine schwache Leistung im Nebel von Wüstenrot, führt letztendlich zur verdienten Heimniederlage unseres FV Wüstenrot.

Nun gilt es im kommenden Spiel gegen den Spitzenreiter aus Dahenfeld Charakter und eine Reaktion zu zeigen.

*** Vorschau ***

SC Dahenfeld vs. FV Wüstenrot

Sonntag 16.11. // 14:30 Uhr

Euer FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns

