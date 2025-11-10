FV Wüstenrot verliert sein Heimspiel gegen Dimbach

*** Erneute Heimniederlage ***
FV Wüstenrot 1:3 (0:1) SV Dimbach
Tore:
0:1 Djilali Bouidia 36', 0:2 Florian Göppele 46', 0:3 Djilali Bouidia 52' 1:3 Jan Kafka 86'
Unser FVW verliert sein Heimspiel gegen den SV Dimbach mit 1:3.
Eine schwache Leistung im Nebel von Wüstenrot, führt letztendlich zur verdienten Heimniederlage unseres FV Wüstenrot.
Nun gilt es im kommenden Spiel gegen den Spitzenreiter aus Dahenfeld Charakter und eine Reaktion zu zeigen.
*** Vorschau ***
SC Dahenfeld vs. FV Wüstenrot
Sonntag 16.11. // 14:30 Uhr
Euer FV Wüstenrot
#diemachtausdemwald
#wirfüreuchundihrfüruns