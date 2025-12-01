FV Wüstenrot verliert in Oedheim mit 2:6

*** Niederlage zum Abschluss der Hinrunde***

0:1 Besfort Isufi 19', 1:1 Alessandro Palumbo 21', 2:1 Marius Weingart 30', 2:2 Besfort Isufi 45', 3:2 Tobias Schäfer 64', 4:2 Alessandro Palumbo 77', 5:2 Philip Hemberger 86', 6:2 Philip Hemberger 90'

Im ersten Durchgang kann unser FVW das Spielgeschehen offen gestalten und ist den Gastgebern ebenbürtig.

In der zweiten Halbzeit verwertet die Spvgg die sich ihr bietenden Chancen eiskalt und fährt einen am Ende deutlichen 6:2 Heimsieg ein.

Die Hinrunde ist somit beendet und unser FVW verabschiedet sich in die Winterpause.

Wir werden in Kürze gesondert mit weiteren Infos für Euch, auch Social Media technisch in die Winterpause gehen.

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns