FV Wüstenrot unterliegt der SG Bad Wimpfen mit 2:9

*** Bezirkspokal ***
FV Wüstenrot 2:9 SG Bad Wimpfen
In der zweiten Runde des Bezirkspokal, musste sich unser FV Wüstenrot mit 2:9 gegen die SG Bad Wimpfen geschlagen geben.
Glückwunsch an dieser Stelle an die Kurstädter, zum erreichen der nächsten Runde.
Beide Treffer für unseren FV Wüstenrot erzielte Lenny Wache.
Mehr war an diesem Pokalabend leider nicht drin für unseren FVW.
Am heutigen Sonntag sind wir spielfrei.
*** Vorschau ***
Sonntag 28.09. // 13 Uhr
TSV Erlenbach II vs. FV Wüstenrot
Über Unterstützung beim Topspiel in Erlenbach würden wir uns sehr freuen.
