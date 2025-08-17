 2025-08-14T11:39:53.462Z

Vereinsnachrichten

FV Wüstenrot trennt sich mit 1:1 vom SC Fornsbach

Kreisliga B4 Franken
KL B2 Rems/Murr/Hall
Wüstenrot
SC Fornsbach

Heute, 11:00 Uhr
SC Fornsbach
SC FornsbachSC Fornsbach
FV Wüstenrot
FV WüstenrotWüstenrot
-
-
Abpfiff

Unentschieden beim Testspiel in Fornsbach.

SC Fornsbach 1:1 (1:1) FV Wüstenrot

Tore:

1:0 Howorka 16'

1:1 Hoseni 36'

Wir trennen uns mit einem 1:1 Unentschieden vom SC Fornsbach.

Trotz einer knappen Besetzung, kann der FV Wüstenrot den frühen Rückstand durch den Treffer von Reza Hoseni in der 36. Minute ausgleichen.

Im zweiten Durchgang sollten keine weiteren Treffer mehr fallen.

Vorschau

Am 24.08.25 empfängt der FV Wüstenrot die SGM Unterheimbach / Scheppach / Adolzfurt zum ersten Spieltag der Kreisliga B4.

Über zahlreiche Unterstützung zum Saisonauftakt würden wir uns sehr freuen.

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns

17.8.2025, 20:48 Uhr
Michael PanzerAutor