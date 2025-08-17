FV Wüstenrot trennt sich mit 1:1 vom SC Fornsbach

Tore:

1:0 Howorka 16'

1:1 Hoseni 36'

Wir trennen uns mit einem 1:1 Unentschieden vom SC Fornsbach.

Trotz einer knappen Besetzung, kann der FV Wüstenrot den frühen Rückstand durch den Treffer von Reza Hoseni in der 36. Minute ausgleichen.

Im zweiten Durchgang sollten keine weiteren Treffer mehr fallen.

Vorschau

Am 24.08.25 empfängt der FV Wüstenrot die SGM Unterheimbach / Scheppach / Adolzfurt zum ersten Spieltag der Kreisliga B4.

Über zahlreiche Unterstützung zum Saisonauftakt würden wir uns sehr freuen.

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns