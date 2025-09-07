FV Wüstenrot legt den perfekten Saisonstart hin!

*** 3. Sieg im 3. Spiel ***

Servus FVW Familie,

Unser FV Wüstenrot gewinnt auch sein drittes Saisonspiel, hochverdient mit 3:0 gegen den TSV Willsbach.

Unser FVW gibt von Beginn an den Ton an und erspielt sich früh in der Partie gute Möglichkeiten.

In der 31. Spielminute erlöst Reza Hoseni dann den Anhang des FVW mit einem sehenswerten Freistoßtor, über die Mauer und in den Winkel.

Die Gäste aus Willsbach wirken in der Folge verunsichert und Reza Hoseni kann in der 34. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 für den FVW stellen.

Mit diesem Spielstand geht es dann in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang kann Lenny Wache den ersten Angriff des FVW nutzen und erhöht in der 50. Minute auf 3:0 für den FV Wüstenrot.

Es gab in der zweiten Halbzeit noch weitere Möglichkeiten, um das Ergebnis höher zu gestalten.

Am Ende steht aber ein absolut verdienter 3:0 Heimerfolg für den FV Wüstenrot.

Weiter so Männer und kommende Woche in Neulautern nachlegen!

*** Vorschau ***

SGM Neulautern / Neuhütten II vs. FV Wüstenrot

Sonntag 14.09. // 15 Uhr

In Neulautern

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns