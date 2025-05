FV Wüstenrot lässt es beim 8:2 krachen, FC Mittelbiberach siegt 8:1

SV Mietingen II – FC Mittelbiberach 1:8

Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Mietingen – allerdings nur auf einer Seite. Manuel Schirmer eröffnete in der 14. Minute und legte gleich in der 20. Minute nach. Zwar verkürzte Michael Herbig in der 35. Minute auf 1:2, doch nach der Pause brach der Sturm der Gäste los: Christian Walter (51.) und erneut Manuel Schirmer (53., 55.) erhöhten auf 1:5. In der Schlussphase trafen auch noch Daniel Grosz (79.), Lukas Ries (83.) und Tim Stallbaumer (88.) zum deutlichen Auswärtssieg.

SV Sulmetingen II – TSG Achstetten 3:0

Die Hausherren zeigten sich stark. Sebastian Arendt brachte den SV Sulmetingen II in der 38. Minute in Führung. Patrick Hanser (68.) und Timo Bayer (86.) sorgten in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse.

SG Aepfingen/Baltringen – SG Warthausen/Birkenhard II 3:0/Wertung

Das Spiel wurde gewertet.

SF Bronnen – FV Rot 1:2

Kurz vor der Pause schlug der FV Rot doppelt zu: Erst traf Rico-Leander Massmann in der 44. Minute, nur eine Minute später erhöhte Nick Köber auf 0:2. Zwar kam SF Bronnen durch Manuel Mäschle in der 81. Minute nochmal heran, doch am Ende blieb es bei der knappen Niederlage. In der 87. Minute sah Biniam Afterari Gelb-Rot.

FV Neufra/Donau – SG Alberweiler/Aßmannshardt 3:4

Ein wilder Schlagabtausch endete mit einem Auswärtssieg für die Spielgemeinschaft. Fabian Brehm brachte Neufra früh in Führung (19.), doch Daniel Grimm glich prompt aus (20.). Dennis Becker traf zur erneuten Führung (42.), ehe Dominik Schäfer (54.) sowie Robin Mohr mit zwei Treffern (60. und 72., beide Elfmeter) die Partie drehten. Der späte Anschlusstreffer von Jonathan Schmid (79., ebenfalls per Elfmeter) kam zu spät.

SV Betzenweiler – SV Dürmentingen 1:1

Maik Frahs erzielte in der 63. Minute das 0:1 für Dürmentingen. Doch der SV Betzenweiler blieb dran – Felix Kesenheimer sicherte per Foulelfmeter in der 80. Minute immerhin einen Punkt für die Gastgeber.

SG Laupertshau./Maselheim – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 7:1

Was für ein Offensivspektakel! Ruben Grundei eröffnete den Torreigen in der 15. und 23. Minute. Zwar verkürzte Jannik Liebhart per Elfmeter (26.), doch Julius Grimm (43.), Christian Jörg (47.) und ein Doppelpack von Tim Steinhauser (49., 80.) schraubten das Ergebnis weiter nach oben. In der 89. Minute setzte Marc Neuer den Schlusspunkt zum 7:1.