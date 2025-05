FV Wüstenrot holt einen Punkt gegen Neuenstadt

1:0 Pöllmann 6', 1:1 Ehmann 89'

Unser FV Wüstenrot zeigt in der ersten Halbzeit einen schönen, aggressiven Fußball und wird bereits nach 6 Minuten durch den Treffer von Jonas Pöllmann mit dem 1:0 belohnt.

In der Folge erspielt sich der FVW weitere Möglichkeiten und setzt die Gäste aus Neuenstadt mit hohem Pressing unter Druck.

Die SGM kommt erstmals nach einer halben Stunde zum Torabschluss, stellt Milos Balicevic aber vor keine größeren Probleme.

Mit dem 1:0 im Rücken geht es dann für den FVW in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang starten die Gäste dann aggressiv ins Spiel und erspielen sich gleich mehrere gute Möglichkeiten. Zu diesem Zeitpunkt haben die Gäste aber ihren Meister in Balicevic gefunden, so auch in der 72'. Es gibt Elfmeter für die SGM. Balicevic springt in die rechte Ecke und pariert den Ball sehenswert. Es bleibt bei der Führung für den FVW.

In der 76', 80' und 87' kann der FVW dann den Deckel drauf machen, scheitert aber gleich dreimal am Pfosten.

So kommt Neuenstadt in der 89' Ninute durch eine Flanke und Ehmann zum 1:1 Ausgleich.

Dieser Treffer markiert zugleich den Endstand.

Unsere Mannschaft hat heute ein riesen Spiel gemacht und die Tugenden auf den Platz gebracht, welche es zum Ziel Klassenerhalt braucht.

Wenn unsere Mannschaft in den letzten drei Spielen ebenso auftritt wie heute, dann ist der Klassenerhalt absolut verdient.

Der Punkt heute gegen Neuenstadt kann am Ende Gold wert sein.

Weiter so Männer!

Das war Kampf, Wille und Leidenschaft!

Euch ist heute nichts vorzuwerfen!

Vorschau:

TSV Weinsberg vs. FV Wüstenrot

Sonntag // 25.05. // 15 Uhr

Sportgelände Weinsberg

