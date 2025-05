FV Wüstenrot holt einen Punkt beim Favoriten in Weinsberg

1:0 Zeitler 17', 1:1 Djurakovac 29'

Unser FV Wüstenrot macht in Weinsberg ein starkes Auswärtsspiel, nimmt einen Zähler mit in den Wald, hätte aber am Ende sogar gewinnen können.

Von Beginn an entwickelt sich in Weinsberg eine gute Partie beider Mannschaften. Weinsberg kann mit dem ersten gefährlichen Angriff der Partie in Führung gehen.

Der FVW bleibt aber in der Partie und wirkt nicht geschockt. Schließlich wird Djurakovac bedient, kann sich im Zweikampf durchsetzen und verwandelt neben dem rechten Pfosten zum Ausgleich für den FVW.

Im zweiten Durchgang erspielt sich der FV Wüstenrot dann mehr und mehr ein Übergewicht und merkt, daß hier am heutigen Tage mehr möglich ist.

Isufi bekommt die beste Möglichkeit im zweiten Durchgang, verfehlt aber denkbar knapp.

So bleibt es am Ende beim 1:1 Unentschieden in Weinsberg. Ein Punkt mit dem man nicht unbedingt hätte rechnen können.

Wohl aber der verdiente Lohn für eine starke Leistung, die der FV Wüstenrot in Weinsberg abgeliefert hat.

Aufgrund des 3:0 Heimsieges des TSV Heinsheim gegen Möckmühl rutscht der FVW vorerst auf den Relegationsplatz ab.

Kommende Woche trifft der FVW auswärts auf den Meister dieser Saison.

Vorschau:

Sonntag 01.06. // 15 Uhr

Spfr Untergriesheim vs. FV Wüstenrot

Sportgelände Untergriesheim

Austr.

74177 Bad Friedrichshall

Gemeinsam zum Klassenerhalt!

Euer FV Wüstenrot 💙🤍

