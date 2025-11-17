FV Wüstenrot hat beim SC Dahenfeld das Nachsehen

*** Niederlage in Dahenfeld ***

1:0 Timo Dittmann 12', 2:0 Timo Dittmann 37', 3:0 Cem Yaramaz 86'

Beim Spitzenreiter erleidet unser FVW die dritte Niederlage in Folge.

Dennoch wäre aufgrund des Spielverlaufes durchaus zählbares für den FV Wüstenrot möglich gewesen.

Einzig die Chancenverwertung machte am vergangenen Sonntag den Unterschied.

Nun heißt es das spielfreie Wochenende zu nutzen, nochmal alle Kräfte für das letzte Hinrundenspiel gegen Oedheim zu bündeln und mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen.

Diesen Sonntag ist unser FVW spielfrei.

*** Vorschau ***

Sonntag 30.11. // 14:30 Uhr

Spvgg Oedheim vs. FV Wüstenrot

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns