FV Wüstenrot gründet Frauen-Team im Gedenken an treuen Freund

– Foto: Timo Babic/Verein

Der FV Wüstenrot startet zur neuen Saison den Versuch, an seinem Heimatort eine Frauenmannschaft zu gründen. Das Projekt geht auf den Wunsch eines vor rund zwei Jahren verstorbenen Unterstützers zurück. Nun sucht der Verein nach Spielerinnen, um dieses neue Kapitel gemeinsam zu beginnen.

Vor etwa zwei Jahren verlor der FV Wüstenrot einen besonderen Menschen, einen treuen Freund und einen unermüdlichen Unterstützer. Er war Fußballer durch und durch, ein Förderer, ein kritischer Geist und vor allem ein Begleiter mit großer Leidenschaft. Sein Fehlen hinterlässt bis heute tiefe Spuren, wie der Verein erklärt: „Uli hat eine Lücke hinterlassen, die wir noch immer spüren – nicht nur am Spielfeldrand, sondern in unserer gesamten Gemeinschaft.“

Die Vision eines leidenschaftlichen Begleiters

Aus den Gedanken des Verstorbenen ist zur neuen Saison ein fester Entschluss gereift. Das Vorhaben steht ganz im Zeichen seines Andenkens und wird offiziell wie folgt betitelt: „Ein Herzensprojekt für Uli – Wir gründen eine Frauenmannschaft!“ Schon zu Lebzeiten hatte er eine klare Vision vor Augen: „Er wollte eine Frauenfußballmannschaft ins Leben rufen und diese mit seinem enormen Wissen und seiner Erfahrung unterstützen.“

Der Startschuss am Heimatort

Diesem Wunsch sollen nun konkrete Taten folgen. Der FV Wüstenrot möchte das Vorhaben genau dort realisieren, wo Uli verwurzelt war. In der Mitteilung heißt es dazu: „Wir möchten Ulis Wunsch Taten folgen lassen und in seinem Sinne den Versuch starten, hier an seinem Heimatort eine Frauenmannschaft zu gründen.“

Der Aufruf an sportbegeisterte Frauen

Um das neue Team erfolgreich aufzubauen, wendet sich der Verein mit einem direkten Appell an die Öffentlichkeit: „Dafür brauchen wir euch!“ Dabei spielt das jeweilige fußballerische Niveau der Interessentinnen keine Rolle, da jede Unterstützung willkommen ist. Der Verein fragt: „Suchst du eine neue sportliche Herausforderung? Hast du Lust auf Teamgeist, Bewegung und vor allem jede Menge Spaß am Spiel? Ganz egal, ob du schon Erfahrung hast oder einfach neu anfangen möchtest – wir freuen uns über jede Spielerin, die Teil dieses neuen Kapitels werden will.“

Der digitale Weg auf den Fußballplatz

Die Anmeldung für interessierte Spielerinnen wurde unkompliziert gestaltet. Der Verein erklärt den genauen Ablauf für die Kontaktaufnahme: „So kannst du dabei sein: Scannt einfach den QR-Code auf dem Bild. Er führt euch direkt zum Kontaktformular.“ Am Ende steht das gemeinsame Ziel im Vordergrund, das Erbe des treuen Begleiters auf den Rasen zu tragen: „Lasst uns gemeinsam Ulis Traum auf den Platz bringen. Wir freuen uns auf euch!“