FV Wüstenrot gewinnt sein Heimspiel gegen Sülzbach II mit 5:0

*** Heimsieg gegen den SV Sülzbach II ***

Unser FV Wüstenrot gewinnt auch in der Höhe absolut verdient mit 5:0 gegen den SV Sülzbach II.

Unser Geburtstagskind Lenny Wache trifft doppelt, genau wie Jonas Pöllmann. Philip Häcker mit einem Traumtor.

Sülzbach II sieht sich von Beginn an einem Powerplay des FV Wüstenrot ausgesetzt und findet nur wenig Entlastung. Pöllmann und Wache bringen den FV Wüstenrot zur Pause mit 2:0 in Führung.

Im zweiten Durchgang das gleiche Bild. Pöllmann, Häcker und Wache treffen im zweiten Durchgang für den FV Wüstenrot.

Max Reichert pariert im zweiten Durchgang einen Elfmeter des SV Sülzbach II.

Somit steht ein am Ende hochverdienter 5:0 Heimsieg gegen die Gäste aus Sülzbach.

Unsere Nr. 12 Finn Roth sagte nach dem Spiel:

"Sehr gute Leistung von uns heute.

Wir haben heute Laufbereitschaft, Einsatz, Wille und eine positive Stimmung auf dem Platz gezeigt.

So müssen wir weiter machen und Vollgas im Training, so wie nächsten Sonntag in Untergruppenbach geben."

Starke Leistung heute Männer!

Weiter so!

*** Vorschau ***

Sonntag 12.10. // 15 Uhr

TSV Untergruppenbach vs. FV Wüstenrot

Kommt zahlreich nach Untergruppenbach und unterstützt unsere Mannschaft bei der Mission Auswärtssieg.

Nur der FVW!

Euer FV Wüstenrot

