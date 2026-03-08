FV Wüstenrot gewinnt mit 5:2 beim TSV Willsbach

Unser FV Wüstenrot feiert in Willsbach einen auch in der Höhe absolut verdienten 5:2 Auswärtssieg.

Trotz des frühen Rückstandes blieb der FVW konzentriert und seiner Linie treu.

In der Folge konnte unser FVW den Spielstand ausgleichen und das Spielgeschehen dominieren. Im zweiten Durchgang sorgte der FV Wüstenrot dann zügig für die Entscheidung und den damit verbundenen Auswärtssieg.

Unsere Mannschaft, welche sich dieses Jahr im Umbruch befindet und erstmal zusammen finden muss. Zeigte heute einen starken Auftritt und den nächsten Schritt in die richtige Richtung.

Kommendes Wochenende empfängt unser FV Wüstenrot dann die SGM Neulautern / Neuhütten zum Derby im Waldstadion.

Zahlreiche Unterstützung ist erwünscht!

Vorschau:

FV Wüstenrot vs. SGM Neulautern / Neuhütten

Sonntag 15.03. / 15 Uhr

Waldstadion Wüstenrot

Derbytime 💪

Alle in Blau!!!!

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns