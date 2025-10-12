FV Wüstenrot gewinnt mit 5:1 beim TSV Untergruppenbach

*** Auswärtssieg in Untergruppenbach ***

Unser FV Wüstenrot feiert einen verdienten 5:1 Auswärtssieg beim TSV Untergruppenbach.

Beckmann und Glaeske stellen im ersten Durchgang die Weichen zum Auswärtssieg.

2* Wache und Isufi machen im zweiten Durchgang den Deckel drauf.

Röhrich kann zwischenzeitlich für die Gastgeber auf 1:4 verkürzen. Wirkliche Gefahr kommt allerdings nicht mehr auf.

Unser Spieler Timo Bosch sagte nach dem Spiel:

"Wir haben die gute Stimmung aus dem letzten Spiel und der vergangenen Trainingswoche heute von Anfang an gespürt.

Wir sind etwas schwer ins Spiel gekommen, haben uns dann aber gefangen und sind dann vor der Halbzeit mit zwei Toren in Führung gegangen, was extrem wichtig war.

In der Zeiten Halbzeit haben unsere Einwechselungen richtig Dampf gemacht, sodass wir direkt zwei Tore nachlegen konnten und so das Spiel frühzeitig entschieden haben.

Jetzt heißt es weiter arbeiten und Vollgas geben für das kommende Spiel gegen Eberstadt."

*** Vorschau ***

Topspiel

FV Wüstenrot vs. VfL Eberstadt

Sonntag 19.10. // 15 Uhr

Waldstadion Wüstenrot

Kommt zahlreich zum Heimspiel gegen den VfL Eberstadt.

3. Gegen 2.

Mehr geht kaum!

Auf geht's!

Nur der FVW!

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns