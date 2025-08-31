FV Wüstenrot gewinnt auch sein 2. Saisonspiel beim TSV Waldbach

*** Auswärtssieg in Waldbach ***

FV Wüstenrot gewinnt sein zweites Saisonspiel in Waldbach und legt somit den perfekten Saisonstart hin.

In einer hart umkämpften Partie, bleibt der FV Wüstenrot das insgesamt besser und effizientere Team über die gesamten 90 Minuten und feiert somit den verdienten Sieg beim TSV Waldbach.

Trotz einer turbulenten Schlussphase behält der FVW die Nerven und lässt am Ende nichts mehr anbrennen.

Weiter so Männer 💪

*** Vorschau ***

07.09.

15 Uhr

FV Wüstenrot vs. TSV Willsbach

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald