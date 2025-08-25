FV Wüstenrot feiert 6:0-Kantersieg zum Saisonauftakt

*** Heimsieg am 1. Spieltag ***

1:0 Glaeske 11', 2:0 Glaeske 29', 3:0 Pöllmann 36', 4:0 Beckmann 85', 5:0 Beckmann 87', 6:0 Schäfer 90'

Der FV Wüstenrot feiert einen auch in der Höhe hoch verdienten 6:0 Heimerfolg zum Saisonauftakt.

Eine geschlossene Mannschaftsleistung mit hoher Laufbereitschaft lässt dem Gegner keine Chance und so feiert der FV Wüstenrot einen 6:0 Kantersieg zum Saisonauftakt.

Dennoch muss unsere Mannschaft voll im Fokus bleiben und im Training hart dafür arbeiten, auch den kommenden Gegnern die Stirn bieten zu können.

Die ersten drei Punkte sind jedenfalls eingetütet.

*** Vorschau ***

TSV Waldbach vs. FV Wüstenrot

Sonntag 31.08. // 15 Uhr

Unser kommender Gegner musste sich am ersten Spieltag dem FC Obersulm mit 1:0 geschlagen geben.

Wir freuen uns über zahlreiche Unterstützung beim TSV Waldbach.

Wir für Euch & Ihr für uns

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald