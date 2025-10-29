 2025-10-28T14:00:10.282Z

FV Wüstenrot empfängt den FC Obersulm zum nächsten Topspiel

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
FV Wüstenrot
FC Obersulm
14:00

Sonntag 14 Uhr

FV Wüstenrot vs. FC Obersulm

Lieber Anhang unseres FVW,

Am Sonntag empfangen wir bereits um 14 Uhr den FC Obersulm im Waldstadion.

Der FC Obersulm belegt mit 33:8 Toren und 22 Punkten Platz 3 der Tabelle.

Unser FV Wüstenrot belegt mit 34:14 Toren und 21 Punkten Platz 4 der Tabelle.

Somit ist klar, es zählt nur ein Heimsieg gegen Obersulm.

Kommt zahlreich ins Waldstadion und unterstützt unsere Mannschaft bei der Mission Heimsieg!

Nur der FVW!

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns

