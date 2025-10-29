FV Wüstenrot empfängt den FC Obersulm zum nächsten Topspiel

*** Vorschau ***

Lieber Anhang unseres FVW,

Am Sonntag empfangen wir bereits um 14 Uhr den FC Obersulm im Waldstadion.

Der FC Obersulm belegt mit 33:8 Toren und 22 Punkten Platz 3 der Tabelle.

Unser FV Wüstenrot belegt mit 34:14 Toren und 21 Punkten Platz 4 der Tabelle.

Somit ist klar, es zählt nur ein Heimsieg gegen Obersulm.

Kommt zahlreich ins Waldstadion und unterstützt unsere Mannschaft bei der Mission Heimsieg!

Nur der FVW!

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns