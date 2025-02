FV Wiehl setzt auf Kontinuität: Mühlmann bleibt Trainer

Der FV Wiehl setzt weiter auf Beständigkeit: Cheftrainer Sascha Mühlmann und sein gesamtes Trainer- und Betreuerteam haben ihre Verträge verlängert. Damit bleibt die sportliche Leitung des Landesligisten auch in der Saison 2025/26 unverändert bestehen.

Seit 2017 steht Mühlmann an der Seitenlinie des FV Wiehl, nun geht er in seine achte Spielzeit. „Sascha ist mit großem Engagement und Herzblut für den FV Wiehl im Einsatz – und das nicht nur als Trainer“, wird Vorstandsvorsitzender Christian Will auf der vereinseigenen Homepage zitiert. „Diese Identifikation mit dem Verein passt perfekt zum Wiehler Weg und stärkt unsere Gemeinschaft nachhaltig.“

Neben dem Chefcoach bleiben auch Co-Trainer Jan Peters (spielend) und Philipp Schneider, Torwarttrainer Sebastian Hofacker, Physiotherapeutin Sarah Schenn sowie Betreuer Sebastian Menning an Bord.

In der Vereinsmeldung lobt Sportlicher Leiter Uwe Pack die Arbeit des Trainerteams: „Unser Trainer-Team ist zu einer intakten Einheit zusammengewachsen. Die enge Zusammenarbeit zwischen Trainern und Spielern funktioniert hervorragend, was sich in einer klar erkennbaren fußballerischen Entwicklung widerspiegelt.“ Besonders erfreulich sei die nahtlose Integration der U19-Spieler.

Klassenerhalt als oberstes Ziel

Der FV Wiehl überwintert in der Landesliga auf Rang neun, hat jedoch nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. „Unser Trainer-Team hat seit unserem Umbruch im Sommer 2023 hervorragende Arbeit geleistet. Mit der Fortsetzung dieser Zusammenarbeit setzen wir frühzeitig ein wichtiges Zeichen für die neue Saison“, ergänzt Simon Odenbrett, stellvertretender Vorsitzender (Sport & Nachwuchs). In der Rückrunde gilt es nun, das Saisonziel Klassenerhalt zu sichern – mit Mühlmann und seinem bewährten Team an der Seitenlinie.