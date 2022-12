Matthias Pfaffenrot verstärkt den FV Wiehl. – Foto: Andre Reifenrath

FV Wiehl schlägt doppelt zu Landesliga, Staffel 1: In Carlos Sanchez und Matthias Pfaffenrot präsentiert der FV Wiehl zwei Winterzugänge.

Der FV Wiehl hat eine etwas durchwachsene Hinrunde hinter sich - mit 19 Punkten rangiert der FV zurzeit auf dem neunten Platz der Landesliga. Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison spazierten die Wiehler nur so durch die Hinrunde, waren sogar Herbstmeister. Die elf Punkte aus der Rückserie waren dann natürlich viel zu wenig. Damit es in der Rückrunde wieder mehr zu bejubeln gibt, stellt der FV seinen Kader mit zwei Neuzugängen breiter auf.

Internationale Mittelfeld-Verstärkung Zum einen wird es international. Mexikaner Carlos Sanchez, der aus privaten Gründen in die Region gekommen ist, verstärkt den Landesligisten im Mittelfeld. Dabei kann er in der Zentrale sowohl den offensiven, als auch den defensiven Part übernehmen. Der 26-Jährige trainiert bereits seit einigen Wochen in Wiehl und wir zur Rückrunde eingreifen können. Gegenüber Oberberg Aktuell zeigte sich Sportdirektor Ingo Haselbach angetan von seinem Winterneuzugang: "Man sieht von der Veranlagung her, dass er höher gespielt hat." Den Muskelfaserriss, der den Mittelfeldmann gerade ausbremst, wird bis zum Vorbereitungsstart wohl ausgeheilt sein. FV-Rückkehrer Pfaffenrot