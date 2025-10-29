FV Wiehl nach Verlängerung weiter – Schönenbach heute gefordert

Landesligist bezwingt tapfer kämpfenden Bezirksligisten

Am Dienstagabend hat sich der FV Wiehl beim SV Frielingsdorf durchgesetzt – allerdings erst nach zähem Ringen und 120 intensiven Minuten. Am Ende setzte sich der klassenhöhere Landesligist mit 2:0 nach Verlängerung durch und zog damit ins Viertelfinale ein.

Frielingsdorf fordert den Favoriten lange

Die Hausherren, personell gebeutelt und mit drei Akteuren aus der Reserve in der Startelf, traten von Beginn an kompakt und engagiert auf. Die Wiehler, deren Trainer Sascha Mühlmann die Startformation im Vergleich zum jüngsten Ligaspiel auf fast allen Positionen veränderte, taten sich zunächst schwer, ihre spielerische Überlegenheit auszuspielen. Zwar hatte der FV Wiehl mehr Ballbesitz, doch echte Torchancen blieben lange aus – auch, weil SVF-Schlussmann Sören Wendeler mehrfach stark reagierte.

Die Gastgeber setzten immer wieder vereinzelte Nadelstiche. So verpasste Mirko Ringsdorf das Tor knapp, während Fabian Januszewski eine der besten Chancen vor der Pause ungenutzt ließ. Nach einer torlosen ersten Halbzeit wuchs bei den etwa 80 Zuschauern die Spannung.

Aluminium rettet mehrfach

Nach dem Seitenwechsel intensivierte Wiehl seine Offensivbemühungen, brachte mit Jan Peters und Justus Dabringhausen frisches, torgefährliches Personal. In der 65. Minute stand Moritz Müller dem Führungstor nahe, doch der Außenpfosten rettete für die Gastgeber. Später traf auch Yannick Zwiebel mit einem sehenswerten Freistoß nur das Gebälk. In der 75. Minute jubelte Wiehl bereits – allerdings zu früh, denn Dabringhausens Treffer wurde wegen Abseits aberkannt.

Frielingsdorf verteidigte aufopferungsvoll, doch in der Verlängerung wurde der Kräfteverschleiß sichtbar. Nach einer Verletzung von Maurice Häger agierte das Team von Andreas Dreiner die letzten 25 Minuten in Unterzahl – ein schwerwiegender Nachteil in dieser intensiven Partie.

Späte Tore bringen die Entscheidung

Der FV Wiehl erhöhte weiter den Druck. Zunächst setzte erneut Zwiebel einen Freistoß an die Latte, kurz darauf scheiterte Peters am Innenpfosten. In der 115. Minute fiel schließlich die längst überfällige Führung: Dogukan Bülbül fasste sich ein Herz und traf ins lange Eck zur Entscheidung.

Frielingsdorf warf in der Schlussphase alles nach vorne – inklusive Torwart Wendeler bei der letzten Ecke. Doch der letzte Angriff verpuffte und Wiehl nutzte den freien Raum für die endgültige Entscheidung: Nach einem Konter stellte Dabringhausen in der 120. Minute den 2:0-Endstand her.